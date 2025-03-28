İBB, Vakıf Parası İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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İBB, Vakıf Parası İddialarını Yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vakıf paralarının özel harcamalarda kullanıldığı iddialarını reddederek, reklam gelirlerinden elde edilen paraların şeffaf bir şekilde kullanıldığını açıkladı. Dilek İmamoğlu'nun kişisel harcamaları için kamu kaynağı kullanıldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını vurguladı.

28.03.2025 15:58  Güncelleme: 16:26
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vakıf parası özel harcamalarda kullanıldı iddiasını yalanlayarak " Reklam gelirleriyle ilgili herhangi bir yasa dışı aktarım veya usulsüzlük söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vakıf parası özel harcamalarda kullanıldı iddiasını yalanlayarak "Reklam gelirleriyle ilgili herhangi bir yasa dışı aktarım veya usulsüzlük söz konusu değildir" açıklamasını yaptı. İBB, iddialarla ilgili "Demokrasiye Darbe, Yalanlar ve Gerçekler" başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

" Dilek İmamoğlu'nun kişisel harcamaları için kamu kaynağı kullanılmadı"

Yalan: İBB'nin reklam gelirlerinden elde edilen fazla para İstanbul Vakfı'na aktarıldı ve bu para Dilek Kaya İmamoğlu'nun kişisel harcamalarında kullanıldı yalanı.

Gerçek: İstanbul Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü denetime tabi; açık, şeffaf bir şekilde çalışan kamu yararını gözeten bir vakıftır. Reklam gelirleriyle ilgili herhangi bir yasa dışı aktarım veya usulsüzlük söz konusu değildir. Bazı haber ve yayınlarda yer alan asılsız iddiaların, soruşturmanın gizliliği esası ihlal edilerek bir gizli tanığın hiçbir belge ile temellendirilmeyen ifadelerine dayandırıldığı görülmektedir. Dilek Kaya İmamoğlu'nun kişisel harcamaları için kamu kaynağı kullanıldığına dair tek bir fatura, işlem kaydı veya resmi belge ortaya konmamıştır. Dilek Kaya İmamoğlu'na İstanbul Vakfı'ndan hiçbir ödeme yapılmamıştır, bu yöndeki iddialar asılsızdır.

Kaynak: ANKA

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