İBB'ye Operasyon Sonrası Borsada Büyük Düşüş

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından borsada düşüş yaşandı. Açılışta kayıpların yüzde 5'i aşmasının ardından devre kesici uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü üç soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106 kişi için gözaltı kararır verilmesinni arıdndan Borsa'da düşüş yaşandı. İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 6,87 düşüşle 10 bin 60 puandan başladı. Açılışta kayıpların yüzde 5'i aşmasının ardından endekse bağlı devre kesici uygulandı.