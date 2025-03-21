İBB'ye Soruşturma: Terör Bağlantıları İddiası - Son Dakika
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İBB'ye Soruşturma: Terör Bağlantıları İddiası

İBB'ye yönelik PKK/KCK soruşturmasında, Azad Barış'ın belgeleri ve HTS kayıtları ele geçirildi.

21.03.2025 23:16
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında, şüpheli Azad Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House şirketinde yapılan aramada, "HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış İstanbul'u kazanırsak Türkiye'yi kazanacağız diyerek seçmenlerine İmamoğlu'na oy verin çağrısı yaptı." şeklinde ifadelerin olduğu dokümanlar ele geçirildi.

Başsavcılık tarafından İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında yer aldığı 7 şüpheli hakkında başlatılan terör soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi sahibi olan şüpheli Azad Barış hakkında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden savcılığa gönderilen bilgi notu ve HTS raporuna ulaşıldı.

Bilgi notunda, şüpheli Barış'ın HTS kayıtlarında, hakkında terör örgütünden adli işlem kaydı bulunan 312 kişiyle iletişiminin olduğu tespitine yer verildi.

Barış'ın, "PKK/KCK terör örgütü KCK/TDÖ siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyor olabileceği"ne dair değerlendirmede bulunulan yazıda, şüphelinin 2020-2024 yılları arasında Şişli Belediye Başkanı Şahan'la 17 kez irtibat kurduğu, 2023-2024'te ise 354 ortak baz kaydı olduğu bilgisi yer aldı.

Azad Barış ve Ekrem İmamoğlu arasında 253 ortak baz kaydı tespiti

Notta, Barış'ın 4 Aralık 2021'de İBB Başkanı İmamoğlu'yla 2 kez irtibat kurduğu, 1 Aralık 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında ise HTS ortak baz kayıtları incelendiğinde toplam 253 ortak baz kaydının olduğuna ilişkin tespitlere yer verildi.

Barış'ın, şüphelilerden İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la 25 Mayıs 2021'de 2 kez irtibat kurduğu, 1 Aralık 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında ise HTS ortak baz kayıtları incelendiğinde 20 ortak baz kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli Azad Barış'ın 2019 ve 2020'de şüpheli İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'la 5 kez irtibat kurduğu ve 1 ortak baz kaydı bulunduğu belirlenirken firari şüpheli Mehmet Ali Çalışkan'la Aralık 2023-Mart 2024 tarihleri arasında 11 ortak baz kaydı olduğu tespit edildi.

HDP Genel Merkez ek binasının gayrimenkul kaydı şüphelinin adına çıktı

Barış'ın mevcut SGK ve iş yeri bilgilerine göre Ağustos 2022'den sonra düzenli ve resmi bir geliri bulunmadığı, iş yeri olmadığına ilişkin tespitlere yer verilen yazıda, buna rağmen adına kayıtlı 2 araç ve 3 gayrimenkul kaydının bulunduğu, bunlardan bir tanesinin de HDP Genel Merkez ek binası olduğu, şahsın bu araç ve gayrimenkulleri edinmesinin resmi kazancına göre mümkün olmadığı kaydedildi.

Yazıda, şüphelinin hesabından çok fazla döviz alım-satım işlemi gerçekleştirdiği, HDP ile olan tapu devri sırasında mevduat miktarının nasıl 21 milyon liraya yükseldiğinin gelen veriden anlaşılamadığı aktarıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Barış'tan İmamoğlu'na destek mesajı

Yazıda, Barış'ın HDP içinde aktif görevde olması nedeniyle yapılan işlemin muvazaalı ve işleme konu paranın kaynağının şüpheli olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House şirketinde yapılan aramada, "HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış İstanbul'u kazanırsak Türkiye'yi kazanacağız diyerek seçmenlerine İmamoğlu'na oy verin çağrısı yaptı." şeklinde ifadelerin olduğu dokümanların ele geçirildiği bilgisine de yazıda yer verildi.

HTS tutanağı soruşturma dosyasında

Barış'la ilgili hazırlanan HTS tutanağı da soruşturma dosyasına gönderildi.

Barış'ın ayrıca 2015 yılında FETÖ'nün kapatılan yayın organı Feza Gazetecilikle görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedilen tutanakta, HDP'nin İstanbul İl Başkanlığıyla da görüştüğü bilgisi yer aldı.

HTS tutanağında, Barış'ın PKK/KCK terör örgütüyle iltisakı tespit edilen bazı kişilerle farklı tarihlerde görüşme yaptığı da kaydedildi.

Kaynak: AA

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