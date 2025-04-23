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İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması

Fuat Keleş, inşaat ruhsatı için 1 milyon dolar rüşvet talep edildiğini iddia etti.

23.04.2025 10:21
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "müşteki" olarak ifade veren iş insanı Fuat Keleş, yapmak istedikleri inşaatın ruhsatı için şüpheli Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı direktifle kendisinden 1 milyon dolar rüşvet istediğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında "müşteki" sıfatıyla savcılığa ifade veren Keleşoğlu Holding Eston Yapı AŞ'nin ortaklarından iş insanı Fuat Keleş, 2015'te Beylikdüzü'nde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) konut projesi devraldıklarını, projenin çok fazla parsel yapısı olan büyük proje olduğunu anlattı.

TMSF'den Eston Yapı AŞ'yi satın aldıklarında 2 parselin inşaat ruhsatının bulunduğunu kaydeden Keleş, kendilerinin de bu parsellerde inşaatlarına devam ettiklerini aktardı.

"İmamoğlu babamı arayarak 'Bu davadan feragat et' diye emrivaki haber verdi"

Keleş, daha sonraki parsellerde ruhsatlarını almak için mimari ve diğer projeleri hazırlayarak, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ilgili birime teslim ettiklerini belirterek, şunları anlattı:

"Bu dönemde babam Mustafa Keleş'in diğer şirketi olan Arke İnşaat ile babamın başka projelerindeki ortaklarından Kameroğlu İnşaat ile ticari bir anlaşmazlıkla ilgili davası vardı. Bu konuyla ilgili Ekrem İmamoğlu babamı arayarak 'Bu davadan feragat et.' diye emrivaki haber verdi. Babam bahsi geçen davadan feragat etmedi. Bu olayın sonrasında belediyedeki ruhsatımızı imzalamıyordu. İlerleyen zamanda 'Ben nasıl inşaat ruhsatı alacağım.' diye düşünürken ofisime daha önce tanımadığım Fatih Keleş isimli birisi geldi. Benimle görüştü, 'Ben senin ruhsat işini çözerim. Bununla ilgili benim ofisimde görüşelim.' dedi."

"Ruhsat alamasaydım tüm ticari faaliyetim sekteye uğrayacaktı"

Keleş, ilerleyen zamanda bu kişiyle söz konusu yerde buluştuklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Senin ruhsat işini çözmem için bana 1 milyon dolar getirmen lazım.' dedi. Ben de şahsına senet hazırlayıp 3 eşit parça olarak teslim ettim. İlerleyen günlerde yine bu ofise giderek, paraları teslim ederek senetleri alarak imha ettim. Ben bu ödemeyi 3 seferde farklı zamanlarda Fatih Keleş'in ofisinde bizzat kendisine teslim ederek yapmak zorunda kaldım. Bunun dışında şahsım veya şirketim imar planlarının bize verdiği yetki dışında 1 metrekare bile fazladan inşaat yapmadı. Bu parayı hakkım olan ve mevzuata uygun hazırlanmış talepli dosyadan ruhsat alabilmek için vermek zorunda kaldım. Ruhsat alamasaydım tüm ticari faaliyetim sekteye uğrayacaktı. Bu şahıs bu durumumuzu bilerek Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı direktifle '1 milyon dolardan 1 kuruş bile aşağı olmaz.' diyerek beni korkuttu."

Söz konusu olayla ilgili mağdur ve şikayetçi olduğunu beyan eden Keleş, Beylikdüzü Belediyesinden aldığı yapı ruhsatını soruşturma dosyasına eklenmesi için savcılığa teslim ettiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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