İBB'ye Yolsuzluk ve Terör Soruşturmaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 90 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 90 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin, gün içerisinde sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

90 şüpheli gözaltında

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 86 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada ise yine İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin firari olduğu belirtildi.