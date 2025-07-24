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İBB Yeni Projeleri Duyurdu

İBB Yeni Projeleri Duyurdu
24.07.2025 16:23
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İBB, 187 projesiyle çeşitli alanlarda yatırımlar yaparak sosyal destekleri artırmayı sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yürütülen çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Saraçhane'deki Başkanlık binasında düzenlenen toplantıda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, ulaşımdan altyapıya, eğitimden istihdama, spor yatırımlarından sosyal desteklere kadar her alanda projeler üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Aslan, "Halihazırda yapımı devam eden 187 projemiz var. 180'i aşkın projemiz için de etüt ve proje çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'un tüm dünyadaki köprü olma rolünü görüyoruz. Bir taraftan uluslararası temaslarımızı, diplomatik ilişkilerimizi sürdürürken diğer taraftan da halkçı belediyecilik anlayışıyla tüm ülkeye rol model olmuş projelerimizi hayata geçiriyoruz. 21. yüzyılın halkçı belediyecilik anlayışını hayata geçirmiş bir kurum olarak, bu ülkenin yarınları olan çocuklarımıza, gençlerimize umut olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklar, gençler, kadınlar ve emekliler için yeni projeler üretmeye devam edeceklerini dile getiren Aslan, "Hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız. Kreşlerimizle, Anne Kart'la, Halk Süt'le, Yenidoğan Destek Paketi'yle, sosyal yardımlarımızla, Bölgesel İstihdam Ofislerimizle ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Aileleri kalkındırmak için, aileleri ayakta tutmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan'ın da açıklama yaptığı toplantıda, daha sonra basın mensuplarının soruları cevaplandırıldı.

Bir gazetecinin, İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı'na bağış oranlarının düştüğüne ilişkin soruya İBB Genel Sekreteri Demir, "İstanbul Vakfı özelinde bağış oranlarının azalıp azalmadığı konusu doğrudan ülkenin ekonomik durumu ile ilgilidir. Bu sene biraz daha az oldu. İnşallah seneye hep birlikte daha iyi olur." cevabını verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde İBB'de "bankamatik memuru" olup olmadığına dair çalışma yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Demir, "Sosyal medyadaki paylaşımları biz de gördük ancak öyle bir çalışma yok. Herkese sorduk, böyle bir çalışma yapılmıyor. Zaten yapılmasına da gerek yok çünkü bu kurumu yöneten bizler varız ve böyle bir şeye asla izin vermeyiz." dedi.

Kaynak: AA

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