İBB Yolsuzluk Soruşturması: 4 Tutuklama Talebi - Son Dakika
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İBB Yolsuzluk Soruşturması: 4 Tutuklama Talebi

03.06.2025 20:19
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu dahil 4 kişi tutuklanma talebiyle savcılığa sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmaları talep edilen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile 3 şüpheli hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında tutuklanmaları talep edilen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.
Sevk yazısında, Erdoğdu'nun soruşturmanın şüphelilerinden Fatih Keleş'e bağlı yapı içerisinde hareket ettiği belirtildi.
Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheli Ertan Yıldız'ın, Erdoğdu'nun, V*** H***** adlı firmadan sözleşme tadilatına istinaden aldığı 1 milyon 200 bin doları Keleş'e verdiğine ilişkin beyanları anımsatılan yazıda, "Söz konusu sözleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararının alındığı günün ertesinde şüpheliler Aykut Erdoğdu, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlık beyanına uygun olarak Saraçhane'de ortak birlikteliklerinin tespit edildiği ve 3 Haziran 2020'de anılan sözleşmenin imzalanması hususu dikkate alındığında, şüpheli Erdoğdu'nun sözleşme tadilatı amacıyla rüşvete aracılık yaptığını gösterir somut delillerin bulunduğu" tespitine yer verildi.
Yazıda, şüpheli Erdoğdu'nun, elebaşılığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ve Fatih Keleş'in yöneticisi olduğu suç örgütünde Keleş'e bağlı olarak hareket ettiği, bu suretle üzerine atılı "suç örgütüne üye olmak" ve "rüşvet almak (aracılık etmek suretiyle)" suçlarını işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ifade edildi.
Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'la ilgili tespitler
Şüpheli Sukas'ın, Ertan Yıldız'a bağlı yapı içerisinde hareket ettiği ifade edilen yazıda, görev yaptığı Ağaç AŞ Genel Müdürlüğü süresince ihalelerden temin ettiği rüşvet/irtikap paralarını Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'a farklı aracılarla ilettiği ve ihalelerden veya kişilerden doğrudan kendi yararına döviz cinsi para aldığı belirtildi.
Yazıda, şüpheli Sukas'ın, eşi Berna Sukas'ın milletvekilli adaylığı döneminde birçok müteahhitten maddi menfaat temin ettiği kaydedildi.
Sukas'ın seçim kampanyası için çok sayıda araç verdiğine ilişkin beyanlar bulunduğu aktarılan sevk yazısında, "Şüphelinin, Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün kurmuş olduğu 'sistem'in devamlılığı için iş adamlarından menfaat temininde bulunduğu, şahsi ihtiyaçları amacıyla birçok kez para ve araç temini yaptığına" ilişkin tespitler yer aldı.
Yazıda, şüpheli Sukas'ın, elebaşılığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ve Fatih Keleş'in yöneticisi olduğu suç örgütünde, Keleş'e ve Ertan Yıldız'a bağlı olarak hareket ettiği bu suretle üzerine atılı "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak" ve "kamu ihalesine fesat karıştırmak" suçlarını işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ifade edildi.
Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'le ilgili tespitler
Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Erçevik'in, soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a bağlı yapı içerisinde hareket ettiği belirtilen yazıda, görev yaptığı Beylikdüzü Belediye Başkan Danışmanlığı süresince birçok örgüt üyesiyle ilişkisi bulunduğu ifade edildi.
Sevk yazısında, Erçevik'in, şüphelilerden Adem Soytekin'e ait "örgütün kasa evi"yle ilgili savunmalarının hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve söz konusu savunmaların suçtan kaçmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği belirtildi.
Erçevik'in elebaşılığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ve Mehmet Murat Çalık'ın yöneticisi olduğu suç örgütünde Çalık'a bağlı olarak hareket ettiği kaydedilen yazıda, bu suretle üzerine atılı "suç örgütüne üye olmak" ve "rüşvet almak" suçlarını işlediğine ilişkin somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ifade edildi.
Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın asistanı Gürkan Polat'a ilişkin tespitler
Şüpheli Gürkan Polat'ın Çalık'a bağlı yapı içerisinde hareket ettiği kaydedilen yazıda, görev yaptığı Beylikdüzü Belediye Başkanı Asistanlığı süresince birçok örgüt üyesiyle ilişkisi bulunduğu belirtildi.
Yazıda, Veysel Erçevik'in kullandığını beyan ettiği, Adem Soytekin'e ait Botanika İstanbul D62'de bulunan ofiste yapılan aramada içi boş, büyük bir kasa bulunduğu ve adresin yakın zamanda boşaltıldığının değerlendirildiği ifade edildi.
Söz konusu yere ilişkin herhangi bir kira sözleşmesinin yer almadığı aktarılan yazıda, aidat ödemelerinin ise Çalık'ın yanında çalışan şüpheli tarafından yapıldığı ve amacının, örgütün kasa evi (güvenli ev) olarak değerlendirilen evin gizliliğini sağlamak olduğu tespitine yer verildi.
Sevk yazısında, Polat'ın söz konusu yere ilişkin savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilerek, şüphelinin emniyet ve savcılık aşamalarında verdiği beyanlarda çelişkiler bulunduğu kaydedildi.
Şüphelinin, elebaşılığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ve Mehmet Murat Çalık'ın yöneticisi olduğu suç örgütünde, Çalık'a bağlı hareket ettiği belirtilen yazıda, üzerine atılı "suç örgütüne üye olmak" ve "rüşvet almak" suçlarını işlediğine dair, somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.
Yazıda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dolayısıyla tutuklanmaları talep edildi.
Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapılmıştı.
Soruşturmada, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın iş yapan kişi ve firmalardan para, araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla "komisyon" adı altında para istediği belirlenmişti.
Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in, bölgede inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı da tespit edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Yolsuzluk Soruşturması: 4 Tutuklama Talebi - Son Dakika

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