İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Tahliye

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik hakkında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ev hapsi ve kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, suç örgütüne üye olmak ve rüşvet vermek suçlarından tutuklu bulunan iş insanı Ali Nuhoğlu ile suç örgütüne üye olmak ve irtikap suçlarından tutuklu bulunan Süleyman Atik, itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Şüpheliler, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliye edildi.