İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi

İspanya hava yolu şirketi İberia'nın çalışanları, Üç Kral Bayramı döneminde aldığı 4 günlük greve gitme kararının ardından 444 uçuş iptal edildi.
45 BİN YOLCU ETKİLENECEK
Yerel basında çıkan haberlere göre, İberia çalışanlarının bağlı olduğu UGT, CCOO ve USO sendikaları tarafından 5-8 Ocak tarihleri arasında alınan grev kararı nedeniyle biletlerini satın almış 45 bin 641 yolcu olumsuz etkilenecek.
İPTAL VE İADE İMKANI
Ülkede Üç Kral Bayramı kutlamalarına denk gelen grev nedeniyle 444 uçuş iptal edilirken, hava yolu şirketi karardan etkilenen müşterilerine uçuş tarihlerini değiştirme, yeniden rezervasyon veya para iadesini talep etme imkanı sundu.
İSPANYA'DA 6 OCAK RESMİ DİNİ BAYRAM
Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık
vesilesiyle Avrupa, Asya ve Afrika
kıtalarından üç kralın (Melchor, Gaspar, Baltasar) hediyeler getirmesine atıfta bulunularak İspanya'da her yıl 6 Ocak'ta resmi dini bayram yapılıyor.