İbn Haldun Akademi 2024 Programı Kapanış Töreni Yarın Düzenlenecek - Son Dakika
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İbn Haldun Akademi 2024 Programı Kapanış Töreni Yarın Düzenlenecek

İbn Haldun Akademi 2024 Programı Kapanış Töreni Yarın Düzenlenecek

İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen ikinci İbn Haldun Akademi 2024 Programı'nın kapanış töreni yarın yapılacak. Törende, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan selamlama konuşması yapacak. Ayrıca, teşvik ödülleri sahiplerini bulacak ve müzik dinletisi sunulacak.

31.05.2024 12:47
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Bu yıl ikincisi yapılan "İbn Haldun Akademi 2024 Programı" için kapanış töreni düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ikincisi "Seyreltilmiş Zamanlar" temasıyla düzenlenen programın yarınki kapanış töreninde, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ile Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan selamlama konuşması yapacak.

Üniversitenin Başakşehir'deki yerleşkesinde düzenlenecek törende "İbn Haldun Akademi 2024 Teşvik Ödülleri"ne hak kazananlar da ilan edilecek.

Ayrıca, santuri Sedat Anar, Damla Gürkan Anar ve Selahattin Anar da kısa bir müzik dinletisi sunacak.

Kapanış programında sahiplerini bulacak teşvik ödülleri, etkinlik bünyesinde düzenlenen makale yarışması kapsamında verilecek.

Kaynak: AA

Bilal Erdoğan, İbn Haldun, Rektör, Müzik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbn Haldun Akademi 2024 Programı Kapanış Töreni Yarın Düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbn Haldun Akademi 2024 Programı Kapanış Töreni Yarın Düzenlenecek - Son Dakika
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