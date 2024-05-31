İbn Haldun Akademi 2024 Programı Kapanış Töreni Yarın Düzenlenecek

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Bu yıl ikincisi yapılan "İbn Haldun Akademi 2024 Programı" için kapanış töreni düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ikincisi "Seyreltilmiş Zamanlar" temasıyla düzenlenen programın yarınki kapanış töreninde, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ile Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan selamlama konuşması yapacak.

Üniversitenin Başakşehir'deki yerleşkesinde düzenlenecek törende "İbn Haldun Akademi 2024 Teşvik Ödülleri"ne hak kazananlar da ilan edilecek.

Ayrıca, santuri Sedat Anar, Damla Gürkan Anar ve Selahattin Anar da kısa bir müzik dinletisi sunacak.

Kapanış programında sahiplerini bulacak teşvik ödülleri, etkinlik bünyesinde düzenlenen makale yarışması kapsamında verilecek.