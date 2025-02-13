İç Anadolu\'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

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Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Kayseri'de akşam namazının ardından tarihi Hunat Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı ve dua edildi.

Berat Kandili'nin öneminin anlatıldığı gecede, camiye gelen cemaate, bazı kurum ve vatandaşlar tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kırşehir

Kırşehir'de Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, Berat Kandili'nin önemi ve yaklaşan ramazan ayında yapılması gerekenleri anlattı.

Programda, şehitler, mazlum ve mağdurlar ile tüm Müslümanlar için dua edildi.

Tarihi Ahi Evranı Veli Camisi, Cacabey Medresesi başta olmak üzere diğer camileri de dolduran cemaat, namaz kılıp, dua etti.

Programın ardından camiye gelen cemaate kandil simidi ve lokum ikramında bulunuldu.

Yozgat

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde düzenlenen programda namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü Ali Gülden, Berat Kandili'nin önemi ve yaklaşan ramazan ayında yapılması gerekenleri ve bu gecenin dua ve ibadetle geçirilmesi gerektiğini anlattı.

Programda, şehitler, mazlum ve mağdurlar ile tüm Müslümanlar için dua edildi.

Vatandaşlara Yozgat Belediyesi ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından salep ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.