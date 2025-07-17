ICBA 2026 İstanbul'da! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ICBA 2026 İstanbul'da!

ICBA 2026 İstanbul\'da!
17.07.2025 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11. Uluslararası Davranışsal Bağımlılıklar Konferansı, 2026'da Yeşilay öncülüğünde İstanbul'da düzenlenecek.

11. Uluslararası Davranışsal Bağımlılıklar Konferansı (ICBA), 24-26 Ağustos 2026'da Yeşilay öncülüğünde, Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

Yeşilay'dan yapılan açıklamada, internet, kumar, alışveriş ve yeme bozuklukları gibi farklı davranışsal bağımlılık türlerine odaklanan ICBA'nın İstanbul'da düzenlenmesi için Davranışsal Bağımlılıkların Araştırılması Uluslararası Derneğine (ISSBA) başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, iki yıllık yoğun lobi faaliyetleri sonucunda organizasyon komitesinin olumlu değerlendirmesiyle bu önemli etkinliğin Türkiye'de gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

ICBA'nın, dünyanın dört bir yanından akademisyen, psikolog, sağlık uzmanı ve politika yapıcıları 2013'ten bu yana bir araya getirdiği aktarılan açıklamada, 11. kez düzenlenecek konferansın İstanbul'da gerçekleşecek olmasının Türkiye'nin bağımlılıkla mücadele alanındaki uluslararası görünürlüğünü artıracağı ve bilimsel işbirliklerine katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, bu yıl 7–9 Temmuz'da Fransa'nın Nantes şehrinde düzenlenen ICBA 2025 Konferansı'na Yeşilay Bilim Kurulu üyelerinin de etkin katılım sağladığı ifade edilirken Prof. Dr. Eren Murat Dinçer, Dr. Şaziye Senem Başgül ve Dr. Merih Altuntaş'ın konferans kapsamında sunumlar gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.

Ayrıca, ICBA merkezi organizasyon ekibi ve Nantes yerel komitesiyle görüşmeler yapılarak deneyim ve iyi uygulama paylaşımı sağlandığı kaydedilen açıklamada, konferans süresince Yeşilay Danışmanlık Merkezlerini (YEDAM) tanıtan posterlerin sergilendiği, Almanya ve İtalya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden akademisyen ve araştırmacılarla yeni işbirliği fırsatlarının değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, kapanış töreninde ICBA 2026'nın İstanbul'da düzenleneceğinin resmi olarak duyurulduğu ve bu özel etkinlik için hazırlanan tanıtım videosunun izletildiği bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA

Konferans, istanbul, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ICBA 2026 İstanbul'da! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Beşiktaş'ta korkutan sakatlık
Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü
Yaylaya düşen yıldırım, 200 koyunu telef etti Yaylaya düşen yıldırım, 200 koyunu telef etti
Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Wolfsberger’e 3-2 kaybetti Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Wolfsberger'e 3-2 kaybetti
UEFA, Arsenal Tivat’ı şike yaptığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 10 yıl men etti UEFA, Arsenal Tivat'ı şike yaptığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 10 yıl men etti
İsrail’in Şam Saldırısında Yaralılara Müdahale İsrail'in Şam Saldırısında Yaralılara Müdahale
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık
Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor: İnkar ederek montaj diyeceğine tövbe et Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor: İnkar ederek montaj diyeceğine tövbe et
Duhok’ta petrol sahasına İHA saldırısı Duhok'ta petrol sahasına İHA saldırısı

17:52
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
17:19
HAKMAR’ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ’ye bırakmış
HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
17:02
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şara’ya telefon İsrail’e gözdağı olacak mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şara'ya telefon! İsrail'e gözdağı olacak mesajı verdi
16:17
Rusya, Ukrayna’daki AVM’ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
Rusya, Ukrayna'daki AVM'ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
00:41
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha
00:30
Mabel Matiz, Covid’e yakalandı
Mabel Matiz, Covid'e yakalandı
00:26
Anne ve 5 çocuğunun yediği peynir, neredeyse sonları oluyordu
Anne ve 5 çocuğunun yediği peynir, neredeyse sonları oluyordu
00:19
Diyarbakır’da akraba aileler arasında silahlı ’arazi’ kavgası: 2 ölü
Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü
00:18
Alaska’da 7.2 ve 7.3 büyüklüğünde deprem
Alaska'da 7.2 ve 7.3 büyüklüğünde deprem
23:59
Çorum’da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Çorum'da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
23:22
İsrail ateşkes için adımı attı Ordu Süveyda’dan çekiliyor
İsrail ateşkes için adımı attı! Ordu Süveyda'dan çekiliyor
23:02
BBP’den ’Terörsüz Türkiye’ sürecine destek ve uyarı
BBP'den 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek ve uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 18:01:45. #7.11#
SON DAKİKA: ICBA 2026 İstanbul'da! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.