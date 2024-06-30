İçişleri Bakanı: 2 Milyon 786 Bin 451 Araç Denetlendi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 2 Milyon 786 Bin 451 Araç Denetlendi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 20-27 Haziran tarihleri arasında 2 milyon 786 bin 451 aracı denetlediğini açıkladı. Denetimler sonucunda toplam 433 bin 207 sürücüye işlem yapıldı. İzin verilmeyen araçlara çakar takarak kullanan 189 sürücüye ceza uygulandı. Ayrıca, hız ihlali, periyodik muayene eksikliği, emniyet kemeri kullanmama, sürücü belgesiz araç kullanma ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmama gibi diğer ihlallerle birlikte toplamda 433 bin 207 araca/sürücüye işlem yapıldı.

30.06.2024 10:07
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 20-27 Haziran'da 2 milyon 786 bin 451 aracın denetlendiğini, toplam 433 bin 207 sürücüye işlem yapıldığını, mevzuatta izin verilmeyen araçlara çakar takarak kullanan 189 sürücüye ceza uygulandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 20-27 Haziran tarihleri arasında 2 milyon 786 bin 451 aracın denetlendiğini belirtti. Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 189 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya denetimlerde ayrıca, hız ihlalinde bulunan 140 bin 947, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 308, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 678, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 433, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 587 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 433 bin 207 araca/sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya sürücülere aşırı hız yapılmaması, emniyet kemeri kullanılması ve trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 2 Milyon 786 Bin 451 Araç Denetlendi - Son Dakika

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