İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Merih Demiral'ın bozkurt işaretiyle ilgili UEFA'ya tepki gösterdi

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında 'bozkurt' işareti yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatmasına ilişkin, "Yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve nefret söylemine milli değerlerimizde, kültürümüzde ve inancımızda yer yoktur. Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, UEFA'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda, dün Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta gol attıktan sonra bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle UEFA'nın futbolcu Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmasına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın "Yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve nefret söylemine milli değerlerimizde, kültürümüzde ve inancımızda yer yoktur. Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz. 'Bizim çocukların' Almanya'da elde ettiği başarı, suni gündemlerle gölgelenemez" ifadelerini kullandı.