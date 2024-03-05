İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Orhan Mutlu için başsağlığı diledi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Orhan Mutlu için başsağlığı diledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Orhan Mutlu için başsağlığı diledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da kaza yerinden kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Orhan Mutlu için başsağlığı diledi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit polis memuruna Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve Emniyet Teşkilatı'na başsağlığı dileklerini iletti.

05.03.2024 11:34
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da kaza yerinden otomobiliyle kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Orhan Mutlu için başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, Samsun- Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Mutlu'nun, Havza ilçesi girişinde "dur" ihtarına uymayan aracın çarpması sonucu şehit olduğunu hatırlatarak, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Orhan Mutlu için başsağlığı diledi - Son Dakika


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