Bakan Çiftçi: Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık ve taviz yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bakan Çiftçi: Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık ve taviz yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Terör örgütüyle herhangi bir pazarlık yapıldı mı? Kesinlikle yapılmadı. Herhangi bir taviz verildi mi? Verilmedi" dedi. Çiftçi, "İnşallah bu güçlü irade neticesinde belki sivil anayasayı da yapabileceğiz. Ben bundan da ümitvarım bu 467 tablosunu gördükten sonra" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Terörsüz Türkiye” sürecinin Türkiye’nin kendi iradesiyle yürütüldüğünü vurgulayarak, vatandaşların bu konuda endişe duymaması gerektiğini ifade etti. Çiftçi, sürecin bölge illerinde turizm başta olmak üzere birçok alana katkı sağlayacağını kaydetti.

11 İLİN VALİSİYLE TOPLANTI

Çiftçi, Birlik Vakfı Batman Şubesi tarafından Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Terörsüz Türkiye, Kardeşlik Hukuku ve Toplumsal Barış” paneline katıldı. Panel öncesinde 11 ilin valisi, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarıyla toplantı yaptıklarını belirten Çiftçi, “Terörsüz Türkiye sürecinde yol haritamızı belirlemek zorundayız. Valilerimizle, il emniyet müdürlerimizle, il jandarma komutanlarımızla 700 bin kişilik bir İçişleri ailesiyiz. Ortak bir dili konuşmamız gerekiyor bu noktada” diye konuştu.

Bakan Çiftçi: Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık ve taviz yok

“O GÜNLER GERİDE KALDI”

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görev yaptığı yıllardan örnekler veren Çiftçi, 2001-2002 yıllarında Erzurum’un Tekman ilçesinde kaymakamken köy ziyaretlerine ancak güvenlik araçları eşliğinde gidebildiğini, akşam saatlerinde ise güvenlik nedeniyle ilçeye dönemediğini anlattı. Batman’ın Kozluk ilçesinde 2008-2009 yıllarında karşılaştığı güvenlik tedbirlerine de değinen Çiftçi, “Bir gün içinde dört ayrı güzergah kullanıyor. Bu söylediğim de işte 2008-2009 yılları Batman’da, Kozluk’ta yaşanan olağan bir durum. O günler geride kaldı. Bugün 2026 yılındayız” dedi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELDİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılında yaptığı “iç cephenin tahkimi” çağrısına değinen Çiftçi, şunları söyledi:

“Biz uzun yıllar birbirimizle kavgaya tutuştuk. Gücümüz, kuvvetimiz gitti, ayrıştık. Dolayısıyla bundan sonra da sözümüzün etkisi azaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘iç cephenin tahkimi’ çağrısı bu açıdan son derece önemliydi. Nitekim iki sene içerisinde gördük. Meclis bu işe, bu sürece sahip çıktı. Terörsüz Türkiye bir devlet politikası haline geldi. Ardından Sayın Devlet Bahçeli güçlü bir destek verdi. Muhterem Cumhurbaşkanımız baştan beri zaten güçlü bir siyasi irade koydu bu işin içine.”

Bakan Çiftçi: Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık ve taviz yok

“BELKİ SİVİL ANAYASAYI DA YAPABİLECEĞİZ”

TBMM’de sürece ilişkin yürütülen çalışmalara değinen Çiftçi, Meclis Başkanı’nın konuyla ilgili 21 toplantıyı bizzat yönettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Meclis Başkanımız 21 tane toplantıyı bizzat kendisi Meclis’te yönetti, Terörsüz Türkiye’yle ilgili. Ve o toplantıda alınan kararlar Meclis’te daha sonra hukuki bir zemine dönüştü ve 467 milletvekilimizin destekleriyle çok güzel, güçlü bir kanun ortaya çıktı. Bu 467 milletvekilimizin iradesi şu açıdan da önemli: Demek ki Türkiye bazı konularda, milletvekillerimiz, siyasi irade bir araya gelebiliyor. Bir araya gelebildiğini göstermiş olduk. İnşallah bu güçlü irade neticesinde belki sivil anayasayı da yapabileceğiz. Ben bundan da ümitvarım bu 467 tablosunu gördükten sonra.”

“HERHANGİ BİR PAZARLIK YAPILDI MI? KESİNLİKLE YAPILMADI”

Süreç kapsamında terör örgütüyle pazarlık yapılmadığını ve taviz verilmediğini savunan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Son zamanlarda Türkiye’de olmayan bir siyasi konsensüs yaşanmış oldu. Ve çok güzel bir kanun ortaya çıktı. Bu kanunun neticesinde terör örgütüyle herhangi bir pazarlık yapıldı mı? Kesinlikle yapılmadı. Herhangi bir taviz verildi mi? Verilmedi. Cumhurbaşkanımızın iradesi neyse, devletimizin iradesi neyse, Meclisimizin iradesi neyse o kabul edildi ve o çizgide yürüyoruz şu anda. Herhangi bir bu noktada vatandaşımızın endişesi olmasın.”

“SON 200 YILIN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ”

Sürecin başarıya ulaşması için iç ve dış koşulların uygun olduğunu öne süren Çiftçi, şunları kaydetti:

“Şu anda sürecin başarıya ulaşması için iç konjonktür, dış konjonktür son derece uygun. Son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyoruz. Şu anda devletimiz en güçlü döneminde. Türkiye artık küresel etkiye sahip bir bölgesel güç haline geldi. İnşallah Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge; bu süreç başarıya ulaşacak. Ben bundan en ufak bir endişe duymuyorum, şüphe duymuyorum.”

Bakan Çiftçi: Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık ve taviz yok

“HERHANGİ BİR BAŞKA ÜLKEDEN DESTEK ALMADIK”

Benzer süreçleri yaşayan İngiltere, İspanya, Filipinler ve Kamboçya gibi ülkelerin dışarıdan destek aldığını ileri süren Çiftçi, Türkiye’nin süreci kendi iradesiyle yürüttüğünü vurguladı:

“Biz bu işe kendimiz soyunduk. Bu iradeyi kendimiz ortaya koyduk. Herhangi bir başka ülkeden destek almadık. Geçmişte benzer süreçler yaşayan ülkeler oldu. İngiltere gibi, İspanya gibi, Filipinler gibi, Kamboçya gibi değişik ülkeler benzer süreçler yaşadılar. Ama o ülkelerin her biri başka yerlerden mutlaka destek aldılar. Biz bunu kendi irademizle yapıyoruz. Kendi milletimizin gücüyle yapıyoruz. Dolayısıyla milletimiz de bu konudaki iradesini belli etti. İnşallah kısa süre içerisinde de sonuç alacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi tekrar tahkim edeceğiz.”

“HEPİMİZ KAZANACAĞIZ, TÜRKİYE KAZANACAK”

Sürecin bölge illerine katkısına da değinen Çiftçi, Diyarbakır’a gelen turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 200 binden 1 milyon 300 bine çıktığını açıkladı:

“Geçen sene Diyarbakır’a 1 milyon 200 bin civarında yerli, yabancı turist gelmişken bu sene 1 milyon 300 bin kişi gelmiş aynı dönemde. İnşallah önümüzdeki yıl daha fazla gelecek. Bu sadece Diyarbakır’da değil. Batman’da da aynı olacak. Hakkari’de de aynı olacak. Bölgenin diğer illerinde de aynı gelişmeler yaşanacak. Bundan bölgemiz de kazanacak. Doğu Anadolu da kazanacak. Güneydoğu Anadolu da kazanacak. Hepimiz kazanacağız. Türkiye kazanacak nihayetinde.”

CUDİ VE CİLO ÖRNEĞİ

Şırnak’taki Cudi Dağı etkinlikleri ile Hakkari’deki Cilo Dağı’nda düzenlenen festivali örnek gösteren Çiftçi, “Bunlar yaygınlaşacak. Daha güzel örnekler ortaya çıkacak. Ben önümüzdeki günlerin geçen günlerden daha güzel olacağını, daha hayırlı olacağını burada sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum” dedi.

Kaynak: ANKA
İçişleri BakanıGüvenlikTürkiyeGüncelTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi
Çeşme’de Pınar Güneş’in öldürülmesinde 4 kişi tutuklandı, zanlı 17 yaşında çıktı Çeşme’de Pınar Güneş’in öldürülmesinde 4 kişi tutuklandı, zanlı 17 yaşında çıktı
Barcelona’dan tarihi rekor: Ligde 9’da 9 yaptılar Barcelona'dan tarihi rekor: Ligde 9'da 9 yaptılar
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Şanlıurfa’da 8 yaşındaki çocuğa işkence iddiası Anne dahil 3 gözaltı Şanlıurfa’da 8 yaşındaki çocuğa işkence iddiası! Anne dahil 3 gözaltı
İstanbul’da sel suları otomobili yuttu 2 kişi aranıyor İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyor
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
Kayseri’de refüje çıkan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 265 bin TL ceza: Kamera kayıtları yalanı çürüttü Kayseri'de refüje çıkan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 265 bin TL ceza: Kamera kayıtları yalanı çürüttü
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Soner Olgun’a bugün son veda Önce sahnede anılacak Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak
Herkes nefesini tutup izledi Sonu korkunç bitti Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı
Fransa’da yürek burkan görüntü Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı
Sel felaketinde yürek yakan anlar Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
09:56
Hürmüz’de şaşırtan manzara Balık yerine iPhone avına çıktılar
Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar
09:45
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
09:34
Sel felaketinde yürek yakan anlar Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
08:31
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
08:05
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor
İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
07:56
Sokak ortasında kanlı infaz Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti
Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti
07:47
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi
Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
07:46
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
07:29
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü
Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
00:17
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
23:07
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
23:00
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
22:32
Lamine Yamal’a kafa attı Real Betis-Barcelona maçında olay
Lamine Yamal'a kafa attı! Real Betis-Barcelona maçında olay
22:25
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
22:11
İsmail Kartal’dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık
İsmail Kartal'dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık
21:39
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
20:51
Derbi öncesi 3 golle 3 puan Fenerbahçe ligde moral buldu
Derbi öncesi 3 golle 3 puan! Fenerbahçe ligde moral buldu
20:46
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA’yı Karadeniz’de düşürdü
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA'yı Karadeniz'de düşürdü
20:22
İnanılmaz İrfan Can Kahveci’nin attığı 3 gol de iptal edildi
İnanılmaz! İrfan Can Kahveci'nin attığı 3 gol de iptal edildi
18:22
Fransa’da protestolar şiddetlendi Tarihi bina ateşe verildi, belediye basıldı
Fransa’da protestolar şiddetlendi! Tarihi bina ateşe verildi, belediye basıldı
17:11
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 10:14:09. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi: Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık ve taviz yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei