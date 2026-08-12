Bakan Çiftçi: Hakikatin sesini yükselteceğiz

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi tanıtım programında yaptığı konuşmada, "Devlet olarak, teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üreterek hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi tanıtım programında konuştu. Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Dijital Çağda Kamu İletişimi" paneli ile "Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi"nin tanıtımının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun hayata geçirilmesinde iletişimin önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Çiftçi, Türkiye'nin Yusuf Has Hacib'den Şeyh Edebali'ye uzanan, insanı merkeze alan köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu iletişimi anlayışının dönüşümüne öncülük ettiğini ve devlet ile millet arasındaki vesayet duvarlarını yıkarak doğrudan iletişimin önünü açtığını söyledi.

Erdoğan'ın 32 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni devraldığında yeni bir yönetim anlayışı ortaya koyduğunu kaydeden Mustafa Çiftçi, bu anlayışın önemli unsurlarından birinin vatandaşın talep ve sorunlarını doğrudan yönetime iletebilmesini sağlayan iletişim mekanizmaları olduğunu söyledi. Çiftçi, "Böylece kamu iletişimi, yalnızca vatandaşın sesini dinleyen bir mekanizma olmaktan çıkarak millet iradesini yönetim süreçlerine taşıyan güçlü bir köprü haline gelmiştir" diye konuştu.

"DEZENFORMASYONLA MÜCADELEYİ YALNIZCA İLETİŞİMİCLERİN MESELESİ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

İçişleri Bakanı Çiftçi, bu vizyonun BİMER ve ardından CİMER ile milletin talep, öneri ve şikayetlerini doğrudan yönetime iletebildiği daha kapsamlı ve güçlü bir vatandaş-devlet iletişim modeline dönüştüğünü söyledi. Çiftçi, dijitalleşmenin kamu iletişimine önemli fırsatlar sunduğunu ancak deepfake videolar, sahte ses kayıtları ve manipülatif içerikler gibi dezenformasyon yöntemlerinin ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Afet, terör, asayiş, düzensiz göç ve toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu dönemlerde yanlış bilgilerin ciddi sonuçlara yol açabileceğini hatırlatan Çiftçi, "Tüm bu nedenlerle dezenformasyonla mücadeleyi, yalnızca iletişimcilerin meselesi olarak görmüyoruz. Dezenformasyonla mücadele aynı zamanda, kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir" değerlendirmesinde bulundu.

Devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyeceklerini, doğru içerik üreterek hakikatin sesini yükselteceklerini ifade eden Çiftçi, kamu kurumları ve yöneticilerinin sosyal medya hesaplarının korunması, iki aşamalı doğrulama kullanılması, yetkilendirme süreçlerinin doğru belirlenmesi ve siber tehditlere karşı tedbir alınmasının güvenilir kamu iletişiminin ayrılmaz parçası olduğunu kaydetti.

"KAMU OTORİTESİ KRİZ ANINDA GÜVENİLİR İLK KAYNAK OLMALI"

Bakan Çiftçi, "Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi'ni de bu anlayışın somut bir tezahürü olarak görüyoruz. Bu rehberin de yardımıyla, mülki amirlerimizin dijital mecralardaki iletişimini daha güvenli, kurumsal bir standart içerisinde ve devlet ciddiyetine yakışır biçimde gerçekleştirmesini hedefliyoruz. Bu rehber bunlara ek olarak, kamu iletişiminin daha şeffaf ve etkin yürütülmesine, kriz anında kamu otoritesinin güvenilir ilk kaynak olma işlevine, dezenformasyonla mücadelede koordinasyon sağlamaya ve güvenli iletişim konusunda bilinç geliştirmeye hizmet edecektir" şeklinde konuştu.

"Milletimizle güçlü bir iletişim kurmamız şarttır" diyen Çiftçi, devlet ve millet için samimiyetle çalışılması halinde hakikatin yalandan, güvenin manipülasyondan güçlü olacağını ve millet iradesinin algoritmalar ile dijital operasyonların üzerinde tutulacağını söyledi.