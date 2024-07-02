"474 provokasyoncu gözaltında" diyen Bakan Yerlikaya'dan vatandaşlara kritik uyarı - Son Dakika
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"474 provokasyoncu gözaltında" diyen Bakan Yerlikaya'dan vatandaşlara kritik uyarı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki taciz olayıyla patlak veren ve İstanbul'a kadar sıçrayan provokatif eylemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Gösterilerle ilgili 474 şahsın gözaltına alındığını duyuran Bakan Yerlikaya "Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan adli kaydı olduğu tespit edilmiştir. Kıymetli vatandaşlarım provokasyonlara gelmeyip itidalli davranalım. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" dedi.

02.07.2024 13:59
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki olay sonrası bazı şehirlerde çıkan provokatif eylemlerde 474 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 285'inin çeşitli suçlardan adli kaydının olduğunu bildirdi.

"474 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'deki olay sonrası bazı şehirlerde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti; "Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır.

YAKALANANLARIN SUÇ DOSYALARI EPEY KABARIK

Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan (göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir."

"DEVLETİMİZE KARŞI KOMPLO KURANLAR HAK ETTİĞİ KARŞILIĞI GÖRECEK"

Vatandaşlara provokasyonlara gelmeme ve itidalli davranma çağrısı yapan Yerlikaya, "Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı: Provokatif eylemlerde 474 kişi gözaltına alındı
"474 provokasyoncu gözaltında" diyen Bakan Yerlikaya\'dan vatandaşlara kritik uyarı
Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, İstanbul, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '474 provokasyoncu gözaltında' diyen Bakan Yerlikaya'dan vatandaşlara kritik uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Alper Elma: tamamda bizde devletimizi milletimizi seviyoruz canımız kanımız feda olsun ama bu Suriyeli mevzuları Türkiye için ileride daha büyük problem olmaya başlayacak ve inanın bu yaşanan olaylar yanında küçük kalacak. bu kadar mülteci ve göçmenin olduğu bir ülke birgün fena bir patlak verecek 30 2 Yanıtla
  • Fatih Aydın: Millet rahatsız bu durumdan. Bir görün artık. 15 0 Yanıtla
  • Turan Akhan: kimse bu topraklarda kaos istemiyor ama bu vatan da rayibin babasının çiftliği değil kimse mülteci istemiyor 10 0 Yanıtla
  • Erkut Köse: Hem bir çok suçlardan kabarık suçları var dersiniz hem bu kadar suç işlediği halde serbest bırakırsınız 2 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic: Yapılan açıklamalar hep bir Suriye liyi koruma içgüdüsü taşıyor..Kendi vatanında Türk'e düşman bir devlet otoritesi var.. 0 0 Yanıtla

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