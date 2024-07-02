"474 provokasyoncu gözaltında" diyen Bakan Yerlikaya\'dan vatandaşlara kritik uyarı

Alper Elma:

tamamda bizde devletimizi milletimizi seviyoruz canımız kanımız feda olsun ama bu Suriyeli mevzuları Türkiye için ileride daha büyük problem olmaya başlayacak ve inanın bu yaşanan olaylar yanında küçük kalacak. bu kadar mülteci ve göçmenin olduğu bir ülke birgün fena bir patlak verecek