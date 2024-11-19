İdare Mahkemesi\'nden İBB\'ye Yeşil Alan Kararı

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(İSTANBUL) - İstanbul 19. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'nde ticarete açılması planlanan yeşil alanla ilgili açtığı davada, "plan değişikliklerinde mevzuata, planlama ilkelerine, kamu yararına uyulmadığı" gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. İBB, 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez kararı "Kazanan İstanbul oldu" diye duyurdu.

Uskumruköy Mahallesi'nde bulunan yeşil alanın özel eğitim ve ticaret alanı yapılmak istenmesi üzerine İBB, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na dava açmıştı. İBB'nni açtığı davada, "255 ada 10 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak yapılan 24 Nisan 2024 onay tarihli 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar plan değişikliğinin ve yapılan itirazı reddine dair işlemin; kamu hizmetlerinin yapılacağı ve kamuya terk edilecek alanlarda kısıtlamaya gidildiği hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması" istendi.

İdare mahkemesinden İBB lehine karar

İstanbul 19. İdare Mahkemesinin kararında, "Dava konusu plan değişikliklerinde mevzuata, planlama ilkelerine, kamu yararına uyulmadığı ve işlemin hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 Sayılı Kanun'un 27'inci maddesi uyarınca yürütülmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

"Kazanan İstanbul oldu"

Kararı İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez sosyal medya hesabından, "Kazanan İstanbul oldu" başlığı ile verdi. Sönmez "Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'nde ticarete açılması planlanan yeşil alanla ilgili açtığmız davada İstanbul 19. İdare Mahkemesi, dava konusu plan değişikliklerinde mevzuata, planlama ilkelerine, kuma yararına uyulmadığı ve işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi" paylaşımını yaptı.