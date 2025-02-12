İDDEF 56 Ülkede Yardımda Bulunacak

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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze başta olmak üzere 56 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım götürecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı çalışmalarını "Seninle Bereketlensin" sloganıyla başlatan İDDEF, 56 ülke 310 bölgede ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.

Federasyon bu kapsamda, zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve diğer yardımları, Türkiye dahil Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki ihtiyaç sahipleri, kuraklık, açlık ve iç savaş yaşayan ülkeler ile medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrenciler ve ailelerine ulaştıracak.

İDDEF aracılığıyla iftar vermek isteyenler bir kişilik iftar bedeli olarak 130 lira bağışlayabilecek. İçinde temel ihtiyaç gıdalarının bulunduğu kumanya paketleri için yardımda bulunmak isteyenler de 1200 lira bağışta bulunabilecek.

Yardımlar, Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalardaki muhtaç kimselere teslim edilecek.

İç savaş ve getirdiği zorluklarla mücadele eden Yemen, Suriye, Somali ve Afganistan ile Afrika'da çalışmalar yürüten federasyon, Balkanlar'da da kumanya dağıtımı yapacak, deprem bölgesindeki afetzede ailelere iftar ve sahur verecek.