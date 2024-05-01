İDDEF Gazze'ye Gıda Yardımı Yaptı - Son Dakika
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İDDEF Gazze'ye Gıda Yardımı Yaptı

İDDEF Gazze\'ye Gıda Yardımı Yaptı

İDDEF, Gazze'nin kuzeyine temel besin malzemeleri ve un dağıtarak yardımlarını sürdürdü. Ayrıca sosyal medya kampanyalarıyla bölgedeki gelişmeleri dünyaya duyurdu. İDDEF'e bağış yapmak için internet sitesi üzerinden hayırseverler destekte bulunabilir.

01.05.2024 13:53
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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Gazze'nin kuzeyine temel besin malzemelerinden oluşan gıda paketleri ile un dağıtımı yaptı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, yardımlar Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen ailelere, sığınma merkezlerine ve okullara ulaştırıldı.

İnsani yardım çalışmalarının yanı sıra bölgedeki gelişmelerin gündemden düşmemesi, Gazzelilere daha fazla yardım ulaşması ve dünyaya duyurulması için sosyal medya mecralarında da görsel kampanya yürüten İDDEF, Filistinli ailelere günlük sıcak yemek, temiz su temini, gıda ve diğer insani yardımlarla destek verdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de kurduğu Acil Yardım Lojistik Merkezi ile gıda, kıyafet, un, ilaç ve tıbbi malzemeleri düzenli olarak tırlarla Gazze'ye sevk etmeyi sürdüren İDDEF'e, hayırseverler internet sitesindeki bilgiler üzerinden bağışta bulunabiliyor.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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