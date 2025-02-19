IDEX 2025: Türkiye-BAE ve Romanya Görüşmeleri - Son Dakika
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IDEX 2025: Türkiye-BAE ve Romanya Görüşmeleri

IDEX 2025: Türkiye-BAE ve Romanya Görüşmeleri

Haluk Görgün, IDEX 2025'te BAE ve Romanya ile savunma sanayi işbirliklerini görüştü.

19.02.2025 14:19
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de devam eden IDEX 2025 kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüştü.

Savunma Sanayii Başkanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, IDEX 2025 kapsamında ROKETSAN'ın standını ziyaret etti.

Haluk Görgün'ün de eşlik ettiği ziyaret sırasında, Türkiye ve BAE arasındaki dostluk, stratejik işbirlikleri ve sürdürülebilir ticaret hedefleri ele alındı. Ziyarette, savunma sanayisi alanında güçlenen ilişkiler, ortak projelerin geliştirilmesi ve teknoloji transferi konularında önemli değerlendirmeler yapıldı.

Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar da Savunma Sanayii Başkanlığı standını ziyaret ederek Görgün ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Romanya arasındaki savunma sanayi işbirliği, ortak projeler ve stratejik işbirlikleri ele alındı. Bölgesel ve küresel güvenlik perspektifinde iki ülkenin savunma sanayisinde daha yakın işbirlikleri geliştirmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Haluk Görgün, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Türkiye, Romanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IDEX 2025: Türkiye-BAE ve Romanya Görüşmeleri - Son Dakika

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