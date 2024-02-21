İdlib\'de Suriye rejimi ve terörist grupların saldırısında 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib'de bir köye karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlediği saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.
İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Afes köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.
Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.
?İdlib'deki durum
Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.
Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.
Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.
2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.
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