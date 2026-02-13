İDOB, Yeni Türk Operalarıyla Sahneye Çıkıyor - Son Dakika
İDOB, Yeni Türk Operalarıyla Sahneye Çıkıyor

İDOB, Yeni Türk Operalarıyla Sahneye Çıkıyor
13.02.2026 12:48
İDOB, 'Tehlikeli Oyun' ve 'Deli Dumrul' adlı yeni eserlerinin dünya prömiyerini gerçekleştiriyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), çağdaş Türk operasının iki yeni eserini sanatseverlerle buluşturacak.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde bugün "Tehlikeli Oyun" ve "Deli Dumrul" eserlerinin dünya prömiyeri yapılacak.

Rejisör Cenk Bıyık, provalar esnasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deli Dumrul'un Oğuz boylarını ve dönemin Türk aile yapısını anlatan meşhur bir Dede Korkut hikayesi olduğunu söyledi.

Deli Dumrul'un çok ilginç bir hikayeye sahip olduğunu belirten Bıyık, "Deli Dumrul, biraz kahraman, biraz deli ve biraz sevimlileştirilmiş bir karakter. Fakat ben kendi yaptığım sahnelemede biraz bunu değiştiriyorum." dedi.

Bıyık, oyunda Deli Dumrul'u deliliği bir maske olarak kullandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Deli Dumrul, bu delilik maskesiyle beraber sınırları zorluyor. Tanrı'yla pazarlık etmeye kalkışıyor. İktidarı kendi kurallarıyla yeniden tanımlamak istiyor. Aslında Dumrul'un deliliği, aklını kaybetmesi değil, biraz haddini kaybetmesi. Hikayeyi ben pek sevimli bir kahramanlık hikayesinden çok daha gerçekçi, daha varoluşsal bir yere taşımaya çalışıyorum. Sahnelerken de dramatik çekirdeği korumaya çalışıyorum. Onun yanında postdramatik tiyatronun da biçimsel araçlarına da temas etmeye çalışıyorum."

Sahnede belirli zamansal bir dekor yerine daha soyut bir dekor olduğunu aktaran Bıyık, "Daha postmodernist bir tavır var içeride. Dumrul'un ölüm karşısındaki kibrini seyircinin ölüm algısıyla bilinçli bir gerilim halinde yaşamasını hedefledim ve birazcık seyirciyi de bu konuda baskılayacağım." diye konuştu.

"Büyük bir sorumluluk yüklendi bize"

Tehlikeli Oyun'u sahneye koyan rejisör Nazlı İktu ise eserin tek perdelik bir Türk operası olduğunu söyleyerek, bu anlamda kendilerine büyük bir sorumluluk düştüğünü belirtti.

İktu, bir hapishanenin görüş salonunda geçen oyunun konusundan bahsederek, "Avukat bir kadın ve bir adamdan oluşan, iki kişilik bir opera. Çok tiyatral bir metni ve havası var. Kadın, adamın avukatıdır, hapishanede tanışıyorlar, birbirlerine aşık oluyorlar. Fakat bir sene sonra bu ilişki bozulmaya başlıyor. Gitgide artan gerilimli, tiyatral öğesi yüksek bir opera." dedi.

İki eserin aynı akşam sahnelenecek olmasına ilişkin İktu, "Cenk arkadaşımla birlikte paylaşıyoruz kardeş eserlerimizi. Önce bizim oyunumuz oynanıyor, ara veriliyor. Sonra heyecanla o eserin dekorları kuruluyor, solistleri hazırlanıyor. Çok güzel, çok keyifli bir ortamda çalıştık birlikte. Heyecanla seyircilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İktu, eserdeki enstrümantal bölümlerde hikayeyi derinleştirmek adına özel bir çalışma yaptıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çeşitli bestecilerden alıntıların olduğu bölümler var. Ben o bölümlerde bu çiftin eski anılarını ve tanışmalarını gösteren siyah-beyaz bir kısa film çektim. Çok kıymetli görüntü yönetmenleriyle çalıştık. Sanırım ilk kez gerçek anlamda profesyonel bir sinema sanatı operaya giriyor diyebilirim. Solistlerimizin söylemediği, sırf müziğin olduğu yerlerde bu filmler devreye giriyor."

Oyunlar hakkında

Librettosu Mehmet Ergüven tarafından kaleme alınan ve Mesruh Savaş'ın müziğiyle ilk kez sahneye taşınacak "Tehlikeli Oyun", iki kişi arasında geçen bir ilişkinin, kapalı bir mekanda psikolojik bir hesaplaşmaya dönüşmesini anlatıyor.

Kadın ve erkek arasındaki diyaloglar üzerine kurulu yapısı, farklı bestecilerden alıntı içeren bölümler, çiftin geçmişine ve ilişkilerine dair anıları yansıtan siyah-beyaz kısa film sahneleriyle destekleniyor.

Nazlı İktu'nun sahneye koyduğu, İDOB orkestrasını Murat Kodallı'nın yönettiği, dekor ve kostüm tasarımı Nilsu Baldan, ışık tasarımı Bersan Baş'a ait olan eserde, solistler Gülbin Günay, Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Zafer Erdaş ve Alper Göçeri'nin dönüşümlü rol alacak.

Sinan Bayraktar'ın librettosunu yazdığı, Çetin Işıközlü'nün melodileriyle zenginleşen "Deli Dumrul"da Türk sineması ve tiyatrosunun dramatik anlatım geleneğinden beslenen bir sahneleme sunuluyor.

Cenk Bıyık'ın sahneye koyduğu eserde, orkestra şefi Murat Kodallı, dekor ve kostüm tasarımı Tan Ergin, ışık tasarımı Gürkan Dökmetaş, koreografi Deniz Özaydın imzası taşırken, "Deli Dumrul" rolünde Işık Belen ve Burak Kul dönüşümlü sahnede olacak.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Kadıköy Belediyesi, Deli Dumrul, İstanbul, Kültür, Güncel, Dünya, Sanat, Son Dakika

