İDSO'dan Öğretmenler Günü Konseri

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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında Öğretmenler Günü'ne özel Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda 22 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, konserin repertuvarında Endülüs ezgilerinden Balkan şarkılarına kadar birçok eser seslendirilecek.

Öğretmenlere adanan konserde, orkestra Şef Thomas Rösner yönetiminde, ünlü trompet sanatçısı Matthias Höffs sahne alacak.

Repertuvarda ayrıca Manuel de Falla'nın Endülüs ezgilerini barındıran "Ateş Dansı", Wolf Kerschek'in cazdan Balkan ezgilerine kadar uzanan trompet dansları ve Bela Bartok'un son eserlerinden biri olan orkestra için konçerto yer alacak.

"İDSO DenizBank Öğretmenler Günü Konseri" hakkında detaylı bilgi için "akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilecek.