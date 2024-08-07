İETT Otobüsü 4 Katlı Binaya Çarptı: 6 Yaralı - Son Dakika
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İETT Otobüsü 4 Katlı Binaya Çarptı: 6 Yaralı

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Pendik'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, bir berber dükkanına çarparak 4 katlı binayı tahliye ettirdi. Kazada 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

07.08.2024 20:26
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PENDİK'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsünün çarptığı 4 katlı bina tahliye edildi. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi, Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.D.'nin kullandığı 34 TP 5922 plakalı İETT otobüsü, cadde üzerinde seyir halindeyken geri geri gelen kağıt toplayıcısının kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Kazanın ardından şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs 4 katlı binanın altında bulunan berber dükkanına girdi. Kazada 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, UMKE, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede 4 katlı binanın girişindeki kolonun zarar gördüğü belirlendi. Ekiplerinin incelemesi sonrasında bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

12 DAİRELİK 4 KATLI BİNA BOŞALTILDI

Mahalle sakini Tufan Bulut, "İETT otobüsü bir anda dükkana girdi. Biz de ne olduğunu anlamadık. O esnada dükkanda 6-7 kişiydik. Otobüs kolona çarpınca kendimizi dışarıya attık. Müşteriler kendini yere attı, cam parçaları geldi. Bildiğim kadarıyla 6 kişi yaralandı biri çocuktu ve durumu ağırdı. Sağlık ekipleri şahsı aldı götürdü. Çevreden söylenilene göre önce bir motosiklete çarpıyor o panikle hakimiyetini kaybedip bizim dükkana giriyor. Zaten İETT araçlarının bu noktada geçmesi sıkıntı oluyordu, yol dardı. Binayı boşalttılar" dedi. Abdüllatif Yanık ise, "Olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Yukarıdan İETT otobüsü hızlı bir şekilde geldi. Karton toplayıcısı olan motoru altına alıp direk binaya girdi. Binanın direğini yıktı. Binada çatlaklar meydana geldi. 5 ya da 6 kişi yaralı ambulans ekipleri hızlı bir şekilde geldi. Yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılar bildiğim kadarı ile otobüsteki yolcular binada risk var" diye konuştu.

İETT Otobüsü 4 Katlı Binaya Çarptı: 6 Yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İETT Otobüsü 4 Katlı Binaya Çarptı: 6 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT Otobüsü 4 Katlı Binaya Çarptı: 6 Yaralı - Son Dakika
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