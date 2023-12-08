 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İETT Otobüsü Arızalandı, Şoför Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İETT Otobüsü Arızalandı, Şoför Ağır Yaralandı

Sultangazi'de arıza yapan bir İETT otobüsünün şoförü, otobüs geri geri kayarak altında kalarak ağır yaralandı. Otobüs, durakta bekleyen taksilere çarparak durabildi. Şoför hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.

08.12.2023 - 08:40,
Abone Ol

SULTANGAZİ'de, arıza yapan İETT otobüsünü kontrol etmek üzere arkada bulunan motoru inceleyen şoför, otobüsün geri geri kayması sonucu altında kalarak ağır yaralandı. Geri geri kayan otobüs durakta müşteri bekleyen taksilere çarparak durabildi.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü kullandığı 34 HO 4017 plakalı İETT otobüsünü son durak olan Mescid-i Selam peronuna park etti. İddiaya göre, şoför otobüste arıza nedeniyle aracın arka kısmına geçerek motor kapağını açtı. Bu sırada otobüs, geri geri kaymaya başladı. Kayan otobüsü elleriyle durdurmaya çalışan şoför, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Şoförün üstünden geçen otobüs, durakta park halinde yolcu bekleyen 2 taksiye çarparak durabildi. Çevredeki taksi şoförleri bir yandan yardıma koşarken diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan otobüs şoförüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından otobüs ve çarptığı taksiler çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

'İKİ ELİYLE OTOBÜSÜ DURDURMAYA ÇALIŞTI'

Kazayı gören taksi şoförü Yılmaz Emci, "Ben arabamı en öne park ettim. İETT otobüsü tam dipte duruyordu. Ben tam arabadan inerken baktım otobüs geriye doğru geliyor. İETT şoförü iki eliyle otobüsü durdurmaya çalışıyordu. Arkadaşları 'sen ne yapıyorsun' dediği anda otobüs adamı altına aldı. Otobüsün, çok hızlı bir şekilde geri geri geldiğini görünce ben de arabamı kenara doğru kaçırdım. Sonra 3 tane taksiye vurdu bu hale getirdi. Otobüsün lastikleri komple şoförün üzerinden geçti. Durumu ağır olarak hastaneye götürüldü" dedi.

Hastaneye kaldırılan İETT şoförünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İETT Otobüsü Arızalandı, Şoför Ağır Yaralandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İETT, Ulaşım, Acil Durum, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT Otobüsü Arızalandı, Şoför Ağır Yaralandı - Son Dakika


09:48
Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine üst üste 2. indirim Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine üst üste 2. indirim
09:38
Ali Babacan'a açık açık soruldu: Özgür Özel ittifak teklif ederse ne yanıt verirsiniz? Ali Babacan'a açık açık soruldu: Özgür Özel ittifak teklif ederse ne yanıt verirsiniz?
09:37
Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin fırına mini şortla ekmek almaya gitti Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin fırına mini şortla ekmek almaya gitti
08:57
Cübbeli Ahmet mahkemede mesleğini açıkladı: Ben YouTuber'ım, aylık gelirim ise 140 bin TL Cübbeli Ahmet mahkemede mesleğini açıkladı: Ben YouTuber'ım, aylık gelirim ise 140 bin TL
08:30
Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
08:25
Yılbaşı öncesi 81 ilde kaçak içki operasyonu! 23 ton sahte alkol ele geçirildi Yılbaşı öncesi 81 ilde kaçak içki operasyonu! 23 ton sahte alkol ele geçirildi
08:05
İsrail savaşı bitirmek için Hamas'a 2 şart sundu: Teslim olun ve esirleri serbest bırakın İsrail savaşı bitirmek için Hamas'a 2 şart sundu: Teslim olun ve esirleri serbest bırakın
07:59
14 il için sarı ve turuncu uyarı! Kuvvetli fırtına ve sağanak bekleniyor 14 il için sarı ve turuncu uyarı! Kuvvetli fırtına ve sağanak bekleniyor

Son Dakika
09:38 Ali Babacan'a açık açık soruldu: Özgür Özel ittifak teklif ederse ne yanıt verirsiniz?
09:37 Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin fırına mini şortla ekmek almaya gitti
08:57 Cübbeli Ahmet mahkemede mesleğini açıkladı: Ben YouTuber'ım, aylık gelirim ise 140 bin TL
08:30 Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
08:25 Yılbaşı öncesi 81 ilde kaçak içki operasyonu! 23 ton sahte alkol ele geçirildi
08:05 İsrail savaşı bitirmek için Hamas'a 2 şart sundu: Teslim olun ve esirleri serbest bırakın
07:59 14 il için sarı ve turuncu uyarı! Kuvvetli fırtına ve sağanak bekleniyor
06:13 İstanbul'da gece yarısı dehşet anları! Araya aldıkları genci dövüp bıçakladılar
03:30 AYM'den kritik karar! TCK'nın "Örgüt üyesi olmadan örgüt adına suç işleme" hükmü iptal edildi
00:15 Aleyna Tilki'den sektöre küfürlü tepki: Beni sahneye çıkarmıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2023 09:59:10. #1.13#
SON DAKİKA: İETT Otobüsü Arızalandı, Şoför Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement