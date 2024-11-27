İETT Otobüsünde Kavga Kamerada

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İstanbul'da İETT otobüsüne binen bir yolcu ile şoförün kavga ettiği anlar, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy'den Beykoz'a seyir halindeki İETT otobüsüne binen bir kişi, diğer yolcularla aracın arka kısmına doğru ilerleme nedeniyle tartıştı.

Otobüsün dolu olduğu gerekçesiyle ilerleyemediklerini belirten diğer yolcularla tartışan bu kişinin küfürlü konuşmaya başlaması üzerine olaya aracın şoförü de dahil oldu.

Söz konusu yolcunun İETT şoförüne de küfür etmesi üzerine çıkan yumruklu kavganın ardından bu kişi otobüsten indirildi.

Yaşanan kavga anı ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.