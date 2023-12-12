 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İETT Otobüsünde Polis Şoförü Darbetti - Son Dakika
Üye Girişi

İETT Otobüsünde Polis Şoförü Darbetti

Eyüpsultan'da bir İETT otobüsünde çıkan tartışmada polis memuru şoförü darbetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından şoför hakkında adli işlem başlatıldı.

12.12.2023 - 16:00,  Güncelleme: 16:05
Abone Ol

EYÜPSULTAN'da, İETT otobüsüne binen polis, tartıştığı şoförü darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şoför hakkında 'Görevli Memura Mukavemet' ve 'Kişilerin Huzur ve Sükununu bozma', 'Kasten yaralama' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Olay, 10 Aralık Pazar günü Eyüpsultan'da meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Gümüş'ün kullandığı İETT otobüsü, Eyüpsultan'da yolcuları aldığı sırada, bir yolcunun sorduğu soruya şöförün verdiği cevaba sinirlenen başka bir yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, polis memuru şoförü darbetti. Otobüsün dışında da devam eden kavga, yolcuların araya girmesiyle son buldu.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün yolcuları aldığı sırada bir kişinin kimliğini göstererek otobüse girdiği, ardından da bir kadının şöföre, "Bu otobüs direk mi gidiyor?" diyerek soru sorduğu görülüyor. Şöförün, "yamuk gidiyor" demesi üzerine, kimliğini göstererek giren kişinin "Polis memuruyum" dediği ve "düzgün cevap vereceksin" dediği duyuluyor. Daha sonra İETT şöförü ile polis arasında bir süre tartışma yaşandı. Tartışma sırasında polis olduğunu söyleyen kişi İETT şöförünü darbediyor. Ardından ikili otobüsünde dışında da da birbirine kavga ettiği görülüyor.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ayhan Gümüş'ün hakkında "Görevli Memura Mukavemet - Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma-Kasten Yaralama" suçlarından adli işlem başlatıldığı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

İETT Otobüsünde Polis Şoförü Darbetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Eyüpsultan, İETT, Ulaşım, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT Otobüsünde Polis Şoförü Darbetti - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:57:07. #1.13#
SON DAKİKA: İETT Otobüsünde Polis Şoförü Darbetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement