İftara hazırlık yapamayanların iftarı lise öğrencilerinden

RİZE - Rize'de lise öğrencileri iftar için hazırlık yapamayacakların iftarlarını okullarında hazırlayarak ayaklarına kadar gönderiyor.

Ramazan ayının gelmesiyle yardımlaşma ve dayanışma her zaman olduğundan daha fazla ön plana çıkıyor. Rize'nin İyidere ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir proje hazırlandı. Hazırlanan proje çerçevesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından iftarda hazırlık yapamayacak durumda olan, yaşlı, ekonomik durumu olmayan ve hastalar belirlendi. Ortaya çıkan liste İyidere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teslim edildi. Okulda öğrenim gören Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri işe koyuldu. Çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar yemekleri hazırlayan öğrenciler porsiyonları hazırlayarak İyidere Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen personele teslim ederek ailelere ulaşmasını sağlıyor.

"Bunun adı iyiliktir, merhamettir, vicdandır"

İyidere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile tespit edilen, evinde iftar hazırlayamayacak kişilere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri aracılığı ile iftar hazırladıklarını ifade eden İyidere Kaymakamı Eray Gürsoy "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ile tespit ettiğimiz kendi iftarlarını, kendi yemeklerini hazırlamakta güçlük çekeceğini düşündüğümüz vatandaşlarımıza meslek lisesi öğrencilerimiz vasıtası ile bir iftar hazırlayalım dedik. Böyle bir fikir ile yola çıktık. Bu fikir çıktığında gençlerimizin yaşlılara yemek hazırlamaları, hazırlayacak olmaları beni çok mutlu etti. Bu memlekette Ramazan Ayı'nda kimse aç kalacak değil. Biz o yemeği getirmesek de o vatandaşlarımız bir şekilde iftarlarını yapacak zaten. Ama bu arkadaşlarımızın hazırlaması daha güzel bir şey. Biz bu gençlere bir şeyler aşıladık. Bunun adı iyiliktir, merhamettir, vicdandır. İnşallah ömürleri boyunca bu duyguyu korurlar" şeklinde konuştu.

"Yaşlıların dualarını almamızı sağladıkları için teşekkür ediyorum"

Lise öğrencilerinin sayesinde yaşlıların dualarını kazandıklarını kaydeden İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, "Hakikaten Ramazan ayının ruhuna uygun, birlik beraberlik içerisinde buradaki genç kardeşlerimiz her gün yemeklerini üretiyorlar. Bizler de Kaymakamlığımız ile birlikte bu yemekleri iftar olmadan ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırarak onları unutmadığımızı, hiçbir zaman unutmayacağımızı da hatırlatmaya çalışıyoruz. Bu farklı bir proje. Buradaki genç kardeşlerimiz fedakar bir biçimde, hiçbir beklentisi olmadan katkıda bulunuyorlar. İslam dünyasının bu mübarek ayında kendileri vasıtasıyla yaşlıların dualarını almamızı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç, inşallah önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Duyarlılık içeren projeleri seviyorlar ve destekliyorlar"

İyidere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Haldızoğlu ise dışarıdan gelen tepkilerinde çok güzel olduğunu ve bu durumunun kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek "Okul idaremiz ile birlikte 'Ramazan ayında ne yapabiliriz?' diye düşünürken böyle bir fikir aklımıza geldi. Kaymakamımıza bu fikri ilettiğimizde bizi destekledi ve elinden geldiği katkıda bulundu. Bu öğrencilerimizin maneviyatlarını yüksek tutmayı amaçlayan bir projedir. Yani çevrelerine duyarlı, yardımsever gençler yetiştirmek istediğimiz için bu projeyi yapma gereğini duyduk. Okulda müdürümüz ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü ile bu projeye başladık. İnşallah Ramazan Ayı boyunca, yaşlılar, yemeğini hazırlayamayanlar, hastalar için yemek yapıp onlara dağıtmaya devam edeceğiz. Geri dönüşler ok güzel oluyor. Vatandaşlarımız bu şekilde duyarlılık içeren projeleri seviyorlar ve destekliyorlar. Bunu bir lokantada da yaptırabilirdik ama birebir çocuklarımız emek harcayarak bunu yapıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Müdürümüz, okul idaremiz, öğrencilerimiz kendi meseleleri gibi sahiplenerek projeye sahip çıktılar" dedi.

"Topluma faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz"

Hazırladıkları yemekleri porsiyonlar haline getirdikten sonra dağıtılmak üzere İyidere Kaymakamlığı'nın görevlendirdiği personellere teslim ettiklerini dile getiren Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Resul Akbaş "Burada Ramazan ayı boyunca yaşlılarımıza, ihtiyaç sahibi büyüklerimize iftar yemeği hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin mesleki gelişimini, ahlaki gelişimini ve toplumsal dayanışmayı amaçlıyoruz. Kaymakamlığımız, Belediye Başkanlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu projede bize destek veriyor. Bizlerde onlardan aldığımız destek ile topluma faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yemekleri biz hazırlıyoruz, porsiyon haline getiriyoruz, kaplarına koyuyoruz, kaymakamlığımız aracılığı ile ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmaya çalışıyoruz. Projede çok güzel geri dönüşlerde aldık. Herkes memnun olduğu gibi yaptıklarımız için öğrencilerimize de bizlere teşekkür ediyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"Bu bizim için çok güzel bir şey"

Kendisine yiyecek bir şeyler yapmakta güçlük yaşayanlara bu proje kapsamında yemek hazırladıklarını ve bu sayede çok mutlu olduklarını dile getiren Yiyecek İçecek Hizmetleri öğrencilerinden Betül Köseoğlu "Proje kapsamında yaşlılarımıza ve kendisine yemek hazırlayamayan büyüklerimize burada iftar yemeği hazırlıyoruz. Bu bizim için çok güzel bir şey. Bu proje ile dayanışmayı ve sosyalleşmeyi öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.