İftara hazırlık yapamayanların iftarı lise öğrencilerinden - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İftara hazırlık yapamayanların iftarı lise öğrencilerinden

Geniş Video İzle

İftara hazırlık yapamayanların iftarı lise öğrencilerinden Rize'de lise öğrencileri iftar için hazırlık yapamayacakların iftarlarını okullarında hazırlayarak ayaklarına kadar gönderiyor.

18.03.2025 09:51  Güncelleme: 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İftara hazırlık yapamayanların iftarı lise öğrencilerinden

RİZE - Rize'de lise öğrencileri iftar için hazırlık yapamayacakların iftarlarını okullarında hazırlayarak ayaklarına kadar gönderiyor.

Ramazan ayının gelmesiyle yardımlaşma ve dayanışma her zaman olduğundan daha fazla ön plana çıkıyor. Rize'nin İyidere ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir proje hazırlandı. Hazırlanan proje çerçevesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından iftarda hazırlık yapamayacak durumda olan, yaşlı, ekonomik durumu olmayan ve hastalar belirlendi. Ortaya çıkan liste İyidere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teslim edildi. Okulda öğrenim gören Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri işe koyuldu. Çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar yemekleri hazırlayan öğrenciler porsiyonları hazırlayarak İyidere Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen personele teslim ederek ailelere ulaşmasını sağlıyor.

"Bunun adı iyiliktir, merhamettir, vicdandır"

İyidere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile tespit edilen, evinde iftar hazırlayamayacak kişilere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri aracılığı ile iftar hazırladıklarını ifade eden İyidere Kaymakamı Eray Gürsoy "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ile tespit ettiğimiz kendi iftarlarını, kendi yemeklerini hazırlamakta güçlük çekeceğini düşündüğümüz vatandaşlarımıza meslek lisesi öğrencilerimiz vasıtası ile bir iftar hazırlayalım dedik. Böyle bir fikir ile yola çıktık. Bu fikir çıktığında gençlerimizin yaşlılara yemek hazırlamaları, hazırlayacak olmaları beni çok mutlu etti. Bu memlekette Ramazan Ayı'nda kimse aç kalacak değil. Biz o yemeği getirmesek de o vatandaşlarımız bir şekilde iftarlarını yapacak zaten. Ama bu arkadaşlarımızın hazırlaması daha güzel bir şey. Biz bu gençlere bir şeyler aşıladık. Bunun adı iyiliktir, merhamettir, vicdandır. İnşallah ömürleri boyunca bu duyguyu korurlar" şeklinde konuştu.

"Yaşlıların dualarını almamızı sağladıkları için teşekkür ediyorum"

Lise öğrencilerinin sayesinde yaşlıların dualarını kazandıklarını kaydeden İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, "Hakikaten Ramazan ayının ruhuna uygun, birlik beraberlik içerisinde buradaki genç kardeşlerimiz her gün yemeklerini üretiyorlar. Bizler de Kaymakamlığımız ile birlikte bu yemekleri iftar olmadan ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırarak onları unutmadığımızı, hiçbir zaman unutmayacağımızı da hatırlatmaya çalışıyoruz. Bu farklı bir proje. Buradaki genç kardeşlerimiz fedakar bir biçimde, hiçbir beklentisi olmadan katkıda bulunuyorlar. İslam dünyasının bu mübarek ayında kendileri vasıtasıyla yaşlıların dualarını almamızı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç, inşallah önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Duyarlılık içeren projeleri seviyorlar ve destekliyorlar"

İyidere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Haldızoğlu ise dışarıdan gelen tepkilerinde çok güzel olduğunu ve bu durumunun kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek "Okul idaremiz ile birlikte 'Ramazan ayında ne yapabiliriz?' diye düşünürken böyle bir fikir aklımıza geldi. Kaymakamımıza bu fikri ilettiğimizde bizi destekledi ve elinden geldiği katkıda bulundu. Bu öğrencilerimizin maneviyatlarını yüksek tutmayı amaçlayan bir projedir. Yani çevrelerine duyarlı, yardımsever gençler yetiştirmek istediğimiz için bu projeyi yapma gereğini duyduk. Okulda müdürümüz ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü ile bu projeye başladık. İnşallah Ramazan Ayı boyunca, yaşlılar, yemeğini hazırlayamayanlar, hastalar için yemek yapıp onlara dağıtmaya devam edeceğiz. Geri dönüşler ok güzel oluyor. Vatandaşlarımız bu şekilde duyarlılık içeren projeleri seviyorlar ve destekliyorlar. Bunu bir lokantada da yaptırabilirdik ama birebir çocuklarımız emek harcayarak bunu yapıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Müdürümüz, okul idaremiz, öğrencilerimiz kendi meseleleri gibi sahiplenerek projeye sahip çıktılar" dedi.

"Topluma faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz"

Hazırladıkları yemekleri porsiyonlar haline getirdikten sonra dağıtılmak üzere İyidere Kaymakamlığı'nın görevlendirdiği personellere teslim ettiklerini dile getiren Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Resul Akbaş "Burada Ramazan ayı boyunca yaşlılarımıza, ihtiyaç sahibi büyüklerimize iftar yemeği hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin mesleki gelişimini, ahlaki gelişimini ve toplumsal dayanışmayı amaçlıyoruz. Kaymakamlığımız, Belediye Başkanlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu projede bize destek veriyor. Bizlerde onlardan aldığımız destek ile topluma faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yemekleri biz hazırlıyoruz, porsiyon haline getiriyoruz, kaplarına koyuyoruz, kaymakamlığımız aracılığı ile ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmaya çalışıyoruz. Projede çok güzel geri dönüşlerde aldık. Herkes memnun olduğu gibi yaptıklarımız için öğrencilerimize de bizlere teşekkür ediyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"Bu bizim için çok güzel bir şey"

Kendisine yiyecek bir şeyler yapmakta güçlük yaşayanlara bu proje kapsamında yemek hazırladıklarını ve bu sayede çok mutlu olduklarını dile getiren Yiyecek İçecek Hizmetleri öğrencilerinden Betül Köseoğlu "Proje kapsamında yaşlılarımıza ve kendisine yemek hazırlayamayan büyüklerimize burada iftar yemeği hazırlıyoruz. Bu bizim için çok güzel bir şey. Bu proje ile dayanışmayı ve sosyalleşmeyi öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güncel, İftar, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel İftara hazırlık yapamayanların iftarı lise öğrencilerinden - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçurumun kenarına sürüklenen at, feci şekilde telef oldu Uçurumun kenarına sürüklenen at, feci şekilde telef oldu
Gözler TFF’ye çevrildi VAR kayıtlarında büyük skandal Gözler TFF'ye çevrildi! VAR kayıtlarında büyük skandal
İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
Aylık kazancı 150 bin TL Yaptığı işi görenler ’’Helali hoş olsun’’ diyor Aylık kazancı 150 bin TL! Yaptığı işi görenler ''Helali hoş olsun'' diyor
Banka hesabınızı kontrol edin 1 milyar 224 milyon lira hesaplara yatırıldı Banka hesabınızı kontrol edin! 1 milyar 224 milyon lira hesaplara yatırıldı
Süper Lig’de Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu neredeyse imkansız hale getiren istatistik Süper Lig'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu neredeyse imkansız hale getiren istatistik
Kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu, korkunç gerçek otopside ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu, korkunç gerçek otopside ortaya çıktı
Yakınlarının kelepçelenip götürüldüğü anları kayda alıp ’’aslanım’’ notuyla paylaştılar Yakınlarının kelepçelenip götürüldüğü anları kayda alıp ''aslanım'' notuyla paylaştılar
Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı
Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi
İtfaiye personelini yıkan ihbar Evinde çıkan yangında ailesini kaybetti İtfaiye personelini yıkan ihbar! Evinde çıkan yangında ailesini kaybetti

11:06 İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
17:39 DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti’den ilk açıklama DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
16:14 Sonrasında yaşananlar bomba Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı Sonrasında yaşananlar bomba! Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı
16:05 Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok
15:49 Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
15:45 Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor
15:25 Kate Middleton, Aziz Patrick Günü’nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı Kate Middleton, Aziz Patrick Günü'nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı
15:14 Inter maçında korku dolu anlar Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı Inter maçında korku dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı
15:03 Brezilya’daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı Brezilya'daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı
15:03 Köpek saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı Köpek saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
14:46 AB’den Ukrayna’ya 3,5 milyar Euro destek hazırlığı AB'den Ukrayna'ya 3,5 milyar Euro destek hazırlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 11:45:01. #7.13#
SON DAKİKA: İftara hazırlık yapamayanların iftarı lise öğrencilerinden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.