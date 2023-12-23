Iğdır, Ardahan ve Kars\'ta Kar Yağışı

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DOĞU Anadolu'nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır 'a, kış sezonunun ilk karı düştü. Kar Ardahan 'ı beyaza bürürken, Kars 'ta Susuz- Ardahan karayolu ile Kağızman- Cumaçay karayolunun 0- 18 kilometresi arası ve Selim- Bozkuş- Göle karayolunun 7- 15 kilometreleri arası ulaşıma kapandı.

İklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği, 850 metre rakımıyla 'Doğu'nun Çukurovası' olarak anılan Iğdır'a, bu kış sezonunda ilk kez kar yağdı. Akşam saatlerinde başlayan karla, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Iğdırlılar, kar yağışını 'Bereket' diyerek sevinçle karşıladı.

ARDAHAN'A BEYAZ ÖRTÜ

Ardahan'da öğle saatlerinde başlayan kar, kenti etkisi altına aldı. Kent merkezi beyaza büründü, ağaçlar ve otomobiller karla kaplandı. Kar sebebiyle kentin yüksek rakımlı geçitlerinde ise ulaşımda aksamalar yaşandı. Ardahan Valiliği, olumsuz hava koşullarına bağlı fırtına, mahsur kalma ve soba zehirlenmelerine karşı bölge halkını uyardı.

KARS'TA KAR VE TİPİ KARAYOLUNU KAPATTI

Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı karayolları ulaşıma kapandı. Kenti etkileyen kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Susuz- Ardahan karayolu ile Kağızman- Cumaçay karayolunun 0-18 kilometre arası ve Selim-Bozkuş-Göle karayolunun 7-15 kilometre arasının, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA

Kars'ta aniden başlayan yoğun kar ve tipi nedeniyle yollar kapandı. Kayganlaşan yolda çok sayıda kaza oldu. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, görüş mesafesi de düştü. Susuz ilçesi İncilipınar köyü mevkisinde 1 TIR, 1 kamyonet ve 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Susuz Jandarma Komutanlığı, polis, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye sevk edilirken, kaza nedeniyle trafik durdu.