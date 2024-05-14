Iğdır'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Iğdır'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlandı

Iğdır\'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlandı

Iğdır'da düzenlenen törenle 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlandı. Vali Ercan Turan, çiftçilerin değerine vurgu yaparak, tarımsal su sorununa çözüm olacak Tuzluca Barajı'nın ihalesinin yapıldığını açıkladı.

14.05.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Vali Ercan Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ercan Turan, burada yaptığı konuşmada, çiftçilerin değerinin bilinmesi gerektiğine vurgu yaparak, " 'Kim üretiyorsa efendi olur, kim üretmiyorsa birine muhtaç olur, el açar birisinin kölesi olur.' Demek ki en önemli temel ihtiyacımız olan gıda ürünlerini üretenler, üretmeyenlerin efendisi olur. Iğdır'da su sorunu yok, burada suyu kullanamama sorunu var. Türkiye'de ben birçok vilayette bulundum, suyun bu kadar hor, bu kadar plansız kullanılan başka bir yer görmedim." dedi.

Iğdır'ın tarımsal su sorununa çözüm olacak Tuzluca Barajı'nın ihalesinin yapıldığını anlatan Turan, "20 yıldır yapılamayan Tuzluca Barajı'nın ihalesi yapıldı. Projenin bitiminde ona bağlı olarak kapalı sulama sistemleri yapılacak. Iğdır'ın en önemli sorunu olan suyu kullanamama sorunu ortadan kalkacak." diye konuştu.

Program, protokol üyeleri tarafından kentteki başarılı çiftçilere plaket verilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: AA

Dünya Çiftçiler Günü, Tuzluca, Iğdır, Çiftçilik, Tören, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:17 Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’yi inceledi Gelecek sene yollarda olacak Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi! Gelecek sene yollarda olacak
17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
18:27 Bir futbolcudan daha fazlası Ronaldo’nun Merih için yaptıklarına bakın Bir futbolcudan daha fazlası! Ronaldo'nun Merih için yaptıklarına bakın
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:27 Emniyet Genel Müdürlüğü: ’Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır’ Emniyet Genel Müdürlüğü: 'Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır'
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:46:42. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement