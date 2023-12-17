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Iğdır'da Kar Yağışı Nedeniyle 9 Köyde Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Iğdır'da Kar Yağışı Nedeniyle 9 Köyde Eğitime Ara Verildi

Iğdır Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez bağlı 9 köyde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kar yağışı nedeniyle yolların ulaşıma kapandığı köylerde 18 Aralık 2023 Pazartesi günü eğitim yapılmayacak.

Iğdır\'da Kar Yağışı Nedeniyle 9 Köyde Eğitime Ara Verildi
17.12.2023 - 23:39,
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Iğdır Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez bağlı 9 köyde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Doğu Anadolu bölgesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Iğdır'ın yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi.

Kar yağışı nedeniyle kentin bazı köylerinde yollar ulaşıma kapandı.

Iğdır Valiliği yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma kapanan 9 köyde 18 Aralık 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara

verildiğini bildirdi.

Alınan karara göre merkeze bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Zor, Kervansaray, Pınarbaşı, Kızılkule, Taşlıca ve Gülpınar köylerinde yarın eğitim yapılmayacak.

Kaynak: AA
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Iğdır Valiliği, Doğu Anadolu, Iğdır, Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da Kar Yağışı Nedeniyle 9 Köyde Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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