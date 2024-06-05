Iğdır'da Öğrenciler Survivor Parkurunda Mücadele Etti - Son Dakika
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Iğdır'da Öğrenciler Survivor Parkurunda Mücadele Etti

Iğdır\'da Öğrenciler Survivor Parkurunda Mücadele Etti

Tuzluca ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğünce kurulan parkurda, 3 liseden 12 öğrenci zorlu etapları geçerek birincilik için mücadele etti. Mavi takım birinci olurken, kırmızı takım ise üçüncü oldu. Etkinliğe İlçe Kaymakamı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü de katıldı ve öğrencilere madalya ve ödüller verildi.

05.06.2024 20:01
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Iğdır'da öğrenciler, survivor parkurundaki zorlu aşamaları geçmeye çalıştı.

Tuzluca ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğünce kurulan ve çeviklik, hız, yetenek gibi birçok zorlu etabı bir arada barındıran parkur, renkli görüntülere sahne oldu.

Parkurda 3 liseden 12 yarışmacı, iki grup halinde etapları geçerek birincilik için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Mavi takımın 10 puan alarak birinci olduğu yarışmada, kırmızı takım ise 3 puan aldı.

İlçe Kaymakamı Birkan Tatlısöz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin'in de katıldığı etkinlikte, öğrencilere madalya ve çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da Öğrenciler Survivor Parkurunda Mücadele Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da Öğrenciler Survivor Parkurunda Mücadele Etti - Son Dakika
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