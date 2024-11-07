Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu

Iğdır\'da Uyuşturucu Operasyonu

Iğdır'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı, 973 gram esrar ele geçirildi.

07.11.2024 12:50
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Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesinde "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" suçunu işledikleri iddiasıyla 2 şüpheliyi takibe aldı.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde, 973 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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