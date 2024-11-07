Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesinde "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" suçunu işledikleri iddiasıyla 2 şüpheliyi takibe aldı.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde, 973 gram kubar esrar ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?