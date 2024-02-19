Iğdır'da bulunan Üçkaya Vadisi kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
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Iğdır'da bulunan Üçkaya Vadisi kar yağışıyla beyaza büründü

Iğdır\'da bulunan Üçkaya Vadisi kar yağışıyla beyaza büründü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı sonucunda Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan Üçkaya Vadisi beyaz örtüyle kaplandı. Ağaçları, akarsuları ve sarp kayalıklarıyla ünlü olan 26 kilometrelik vadi, kış manzaralarıyla büyüleyici bir görüntü oluşturdu. Üçkaya Vadisi'nin karla kaplı hali dronlarla görüntülendi.

19.02.2024 11:58
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Iğdır'da bulunan Üçkaya Vadisi, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir etkisini sürdüren yağış nedeniyle Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yer alan vadi karla kaplandı.

Ağaçları, akarsuları ve sarp kayalıklarıyla bilinen 26 kilometre uzunluğundaki vadide güzel kış manzaraları oluştu.

Her mevsim ayrı bir güzellik sunan Üçkaya Vadisi'nin karla kaplı hali dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Iğdır'da bulunan Üçkaya Vadisi kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
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