Alagöz Holding Iğdır FK, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını yaptı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, Çağdaş Çavuş yönetiminde 1. etap çalışmalarına başladı.
Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK tesislerinde ilk antrenmanına çıkan Iğdır FK, koşu, paslaşma, 8-8 ve dar alan çalışması yaptı.
Iğdır ekibi, 2. etap çalışmalarına kadar günlük antrenmanlara devam edecek.
Son Dakika › Güncel › Iğdır FK Antrenmanlara Başladı - Son Dakika
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