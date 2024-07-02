Iğdır Üniversitesi, kullanılmayan araziyi lavanta bahçesine dönüştürerek temizlik ürünleri üretiyor - Son Dakika
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Iğdır Üniversitesi, kullanılmayan araziyi lavanta bahçesine dönüştürerek temizlik ürünleri üretiyor

Iğdır Üniversitesi, yerleşkesindeki kullanılmayan çorak araziyi lavanta bahçesine dönüştürerek temizlik ürünleri üretiyor. Üniversite, lavanta yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve tarımsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına başladı. Bu yıl 5 dönümlük araziye 10 bin kök lavanta ekilerek üretime başlandı. Üniversite, lavanta yağı, kolonya, sabun ve reçel gibi ürünleri laboratuvarda elde ederek online mağazasında satışa sunuyor. Seneye kapasiteyi artırmayı hedefleyen üniversite, bölgede lavanta ürünleri üretiminin yaygınlaşmasını ve yerel üreticilerin teşvik edilmesini amaçlıyor.

02.07.2024 11:25
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Yerleşkesindeki kullanılmayan çorak araziyi lavanta bahçesine dönüştüren Iğdır Üniversitesi, ekimden elde edilen bitkiyle temizlik ürünleri üretiyor.

Üniversite tarafından bölgede lavanta yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve tarımsal kalkınmaya katkı sunulması amacıyla 2022'de çalışma başlatıldı.

İki yılda bakımı yapılıp tarım alanına dönüştürülen çorak arazi, üretim için istenilen seviyeye geldi.

Denemeler sonrası bu yıl üniversite yerleşkesindeki 5 dönümlük çorak araziye 10 bin kök lavanta ekilerek üretime başlandı.

Üretimi yapılan bitkiden laboratuvarda lavanta yağı, kolonya, sabun ve reçel gibi ürünler elde edilip üniversitenin online mağazasında satışa sunuluyor.

Üniversite, seneye kapasiteyi artırmayı amaçlıyor

Bu sezon 15 litre saf lavanta yağı, 250 kilogram katı sabun, 5 ton sıvı sabun ve 500 kilogram reçel üreten üniversite, seneye kapasitesini daha da artırmayı hedefliyor.

Çalışmalarla, katma değeri yüksek lavanta ürünleri üretiminin bölgede yaygınlaştırılması ve yöredeki üreticilerin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

"Tescilli markalarımız var"

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AA muhabirine, üniversitenin hayata geçirdiği projeyle önemli bir üretim yaptıklarını, lavantanın özellikle kozmetik sanayisinde, ilaç sektöründe, eczacılıkta kullanılan bir bitki olduğunu anlattı.

"Bilindiği üzere lavanta, kıraç yerlerde kolaylıkla yetişebilen bir bitki, çok fazla suya ihtiyaç duymuyor. Bundan dolayı Iğdır, lavanta yetiştiriciliği için önemli bir bölge." diyen Alma, Iğdır Üniversitesinin ihtisas üniversitesi olması dolayısıyla bu tip büyük çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Alma. "Tescilli markalarımız bulunuyor. Lavantadan elde ettiğimiz yağ, hidrosol, kolonya, reçel ve sabun gibi pek çok ürünü şehirdeki belli başlı lokasyonlarda ve üniversitemizin online satış mağazası üzerinden satışa sunuyoruz. Bu yıl kampüsümüzde 5 dönüm lavanta ektik, çok muazzam çıktılar. Aralık ilçesinde de bize tahsis edilen alanlarda çalışmalarımız mevcut." diye konuştu.

Üniversitenin Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi sorumlusu öğretim görevlisi Musa Karadağ ise Iğdır Üniversitesinin, "Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler" alanında ihtisaslaşması ile pek çok ürün ürettiğini belirtti.

Karadağ, "Lavanta üzerine de önemli çalışmalarımız var. Lavantadan yaklaşık olarak 12 ürün elde ettik. İlerleyen süreçte 20'ye yakın ürün elde edeceğiz. Hedefimiz 'Doğu'nun Çukurovası' olarak nitelendirilen Iğdır'ı katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından önemli bir kent haline getirmek. Özellikle üç ülkeye de sınır olmamız, gelişimimizi kolaylaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır Üniversitesi, kullanılmayan araziyi lavanta bahçesine dönüştürerek temizlik ürünleri üretiyor - Son Dakika

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