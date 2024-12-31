İğneada'da Hamsi Bolluğu - Son Dakika
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İğneada'da Hamsi Bolluğu

İğneada\'da Hamsi Bolluğu

Kar yağışının ardından İğneada açıklarında hamsi bolluğu yaşanıyor, balıkçılar adeta günü kurtarıyor.

31.12.2024 11:51
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Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde denize açılan balıkçılar, avladıkları kasalar dolusu hamsiyle kıyıya dönüyor.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından İğneada açıklarında hamsi bolluğu arttı.

Hamsi bolluğunu öğrenen Balıkesir, Trabzon, Rize, Sinop, Zonguldak, İstanbul ve Samsun'dan denize açılan balıkçılar hamsi bolluğu nedeniyle rotalarını İğneada'ya çevirdi.

Karadeniz açıklarına serilen ağlardan kasalar dolusu hamsi çekiliyor

Balıkçı teknelerinde yoğun mesai yaşayan tayfalar, balık dolu kasaları limanda bekleyen kamyon ve tırlara yüklüyor.

Öte yandan limanda çok sayıda kamyon ve tır bekliyor.

"Bereketli bir sezon yaşıyoruz"

Samsunlu balıkçılardan Tolga Koç, AA muhabirine, 3 gündür İğneada açıklarında yoğun bir hamsi bolluğu yaşandığını söyledi.

Denize her ağ attıklarında tekne başına ortalama 1500 kasa balık avladıklarını ifade eden Koç, bereketli bir sezon yaşadıklarını belirtti.

Ailelerinden kilometrelerce uzakta olduklarını anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Yeni yılımızı da evimizde çocuklarımızla geçiremeyeceğiz. Vatandaşlar 'balık yesin' diye uğraşıyoruz. Hem evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz hem de halkımız 'taze balık yesin' diye uğraşıyoruz. Yaklaşık 1 haftadır buradayız, mübarek öyle bir veriyor ki bu sene, sebze de bol, balığı da bol, eti de bol. Hemen hemen her gün kayık başına 1000 ile 1500'er kasa balık tutuyoruz. Bu fiyatlara da yansıyor. Balığın ne kadar faydalı olduğunu vatandaş biliyor zaten. Balık yesinler, sağlıklı olsunlar, çocuklarımız da sağlıkla büyüsüler istiyoruz."

Hamsinin bu sezon iri ve yağlı olduğunu dile getiren Koç, hamsinin fiyatının da düşeceğine inandığını belirtti.

Havaların soğumasıyla hamsinin yüzleri güldürdüğünü anlatan Koç, "Her zaman böyle bir hamsi de gelmez o yüzden bu fırsatı kaçırmasınlar, dolaplarını da doldurabildikleri kadar doldursunlar. Bizde kasası 1000, 1500 ve 2 bin lira bandında gidiyor." dedi.

"Bu bolluktan sonra hamsinin fiyatı düşer

Balıkçı Süleyman Aydın da balık bolluğundan memnun olduklarını söyledi.

Balık fiyatının hızla düşmeye başladığını dile getiren Aydın, "Samsun'dan geliyoruz 3 gündür yoldayız, buradaki balık bolluğuna yetişmeye çalıştık ve rızkımızı aldık çok şükür. Denizde balık şuanda çok, Türk milleti balığa doyacak bu sene. Balık fiyatları düşmeye başladı. Balık ne kadar çok olursa vatandaş da o kadar ucuz yer. Bu bolluktan sonra hamsinin kilogramı 100 ile 150 liraya düştü. Balık ne kadar sürerse buradayız. Biz balığın peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Hamsi bolluğunu duyan balıkçı İğneada'ya geliyor"

İstanbullu balıkçı Osman Can ise hamsinin izini sürdüklerini belirtti.

Üç gündür bol miktarda balık avladıklarını dile getiren Can, Karadenizli balıkçıların büyük çoğunluğunun İğneada'ya geldiklerini bildirdi.

İğneada'ya 100'ün üzerinde balıkçı teknesinin geldiği ifade eden Can, "İnşallah devam eder balık. Herkes yararlanıyor şu an. Bandırma, Trabzon, Rize, Samsun, Sinop, Zonguldak kayıkları geliyor. Hamsi bolluğunu duyan balıkçı İğneada'ya geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İğneada'da Hamsi Bolluğu - Son Dakika

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