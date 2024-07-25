İğneada'daki Sel Faciası Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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İğneada'daki Sel Faciası Davası Devam Ediyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde hayatını kaybeden 6 kişinin bulunduğu kamp alanının işletmecisi ve diğer sanıkların yargılanması devam ediyor. Duruşmada tutuklu sanık Bülent B'nin tahliyesi talep edildi. Mahkeme heyeti, Bülent B'nin tutukluluğunun devamına karar verdi ve diğer sanıklar için adli kontrol hükümlerinin sürmesine hükmetti. Ayrıca müşteki avukatının reddihakim talebi için dosyanın 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi kararlaştırıldı. Duruşma sonrası sanık yakınları ile müştekiler arasında yaşanan tartışma polis müdahalesiyle sonlandırıldı.

25.07.2024 17:01
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin işletmecinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Bülent B. ile müştekiler Safiye Yaşa, Merve Sude Yaşa, Kadir Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Hüseyin Duman, Emine Solmaz ve Çiçek Dinç ile taraf avukatları katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Bir müşteki avukatı, duruşmada reddihakim talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Hüseyin Gedik, reddihakim talebi üzerine esas hakkında savunmaların alınamayacağını belirtmesi üzerine Cumhuriyet savcısından tutukluluğa ilişkin mütalaasını istedi.

Savcı mütalaasında, sanıklardan Bülent B'nin tutukluluk hali ile diğerlerinin adli kontrol hükümlerinin devamını talep etti.

Sanık Bülent B. de tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bülent B'nin tutukluluk hali ile 3 sanık hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. Ayrıca müşteki avukatının reddihakim talebinin değerlendirilmesi için dosyanın 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi, dosya kapsamında yapılan suç duyurularına ilişkin müzekkerelerin sonuçlarının sorulması kararlaştırıldı.

Bu arada, duruşma sonrası sanık yakınları ile müştekiler arasında yaşanan tartışma polisin müdahalesiyle sonlandı.

Müşteki Safiye Yaşa, adliye binası önünde yaptığı açıklamada, kızı Mihriban ve damadı Selman Bağışlar başta olmak üzere olay sonucu hayatını kaybedenler için adalet aradıklarını söyledi.

Keşif raporu

Dava dosyasına giren keşif raporunda, tesislerin herhangi bir mühendislik hizmeti almadan ruhsatsız şekilde yapılması ve turizm tesisi olarak kullanılmasından fiili olarak sorumlu olan Bülent B. ile yapılaşmadan sorumlu firma yöneticileri Cenan A. ve Büşra G'nin asli kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda, kaçak yapıları yıktırmaktan sorumlu olduğu halde yıkım işlemini gerçekleştirmediği gerekçesiyle İl Özel İdaresi ile imar planı sürecinde bungalovların olduğu parseller için "Dere şev üstünden itibaren 10 metre yaklaşma mesafesi bırakılmalı, bırakılan bu alana herhangi bir tesis inşa edilmemelidir." şeklindeki görüşüyle yapılaşmanın önünün açıldığı iddiasıyla DSİ'nin asli kusurlu sayıldığı ifadesi yer aldı.

Tesiste kalan 6 kişi yaşamını yitirmişti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te meydana gelen selde, tesiste konaklayan Rahile ve Ahmet Baki Şimşek ile Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İğneada'daki Sel Faciası Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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