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İHH'dan Öşür Destekleri

İHH\'dan Öşür Destekleri

İHH, öşür bağışlarıyla on binlerce ihtiyaç sahibine destek sunarak toplumsal refahı artırıyor.

15.09.2024 14:17
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, öşür çalışmaları kapsamında on binlerce ihtiyaç sahibine destek oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, zekat olarak İHH'ya emanet edilen öşürler, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İHH Teşkilatlanma Bölge Koordinatörü Fatih Yüksel, Türkiye'de büyük bir tarım potansiyeli olduğunu belirterek, "Türkiye, verimli toprakları ve zengin tarımsal çeşitliliği ile bir tarım ülkesi olarak öne çıkmaktadır. Bu güçlü tarım potansiyeli, yalnızca ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda toplumsal refahın artırılmasına da büyük katkı sağlayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Öşürün toplumsal refahın sağlanması ve güçlendirilmesi açısından büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Yüksel, "Vakfımıza yapılan nakdi öşür bağışlarıyla bugüne kadar binlerce ihtiyaç sahibi aileye destek ulaştırdık. Hayvancılık, balıkçılık, tarım projeleri, iş yeri açma, taşıyıcı araçlar temin etme gibi yüzlerce çeşit iş alanına hitap eden projeler geliştiriyoruz. Nakdi olarak verilen bağışlarla stratejik projeler üreterek bağışçılarımızın emanetlerini en güzel şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vakfa emanet edilen öşürlerin titizlikle ve büyük bir sorumluluk bilinciyle değerlendirildiğini vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Ürünlerin cinsine ve dayanıklılık sürelerine göre sınıflandırılan bağışların en verimli şekilde kullanılması sağlanır. Stok süresi uzun olan ürünler, vakfımızın tam teçhizatlı lojistik merkezlerinde güvenle depolanır, ihtiyaç duyulan anlarda hızla dağıtılmak üzere hazır bekletilir. Özellikle ramazan ayında, dağıttığımız gıda kolilerinin sayısında büyük bir artış sağlanmaktadır. Öte yandan, meyve ve sebze gibi stok süresi kısa olan ürünler, vakfımızın hızlı ve etkili dağıtım ağı sayesinde ya doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmakta ya da konserve, reçel gibi uzun süre dayanabilecek gıda maddelerine dönüştürülmektedir."

Kaynak: AA

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