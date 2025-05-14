İHH'dan PKK'nın Kendini Feshetmesi Açıklaması - Son Dakika
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İHH'dan PKK'nın Kendini Feshetmesi Açıklaması

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yapılan açıklamada "PKK'nın kendisini feshetmesini ve silahları bırakmasını ülkemiz ve bölgemizdeki barış için bir dönüm noktası olarak görüyoruz.

14.05.2025 11:33
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İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yapılan açıklamada " PKK'nın kendisini feshetmesini ve silahları bırakmasını ülkemiz ve bölgemizdeki barış için bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Barış ve kardeşliğin tesisi açısından önemli aşamaların kaydedildiği bu sürecin devamı için herkesin çaba göstermesi gerektiğine inanıyoruz. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle başlatılan 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında atılan adımları ve PKK'nın silahlarını bırakarak kendini feshetmesi konusunda gelinen aşamayı çok değerli ve anlamlı buluyoruz" denildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İHH İnsani Yardım Vakfı olarak, kuruluşumuzdan bu yana Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde yürüttüğümüz insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra Kürt meselesinin çözümü için de büyük çaba gösterdik. Bugün birlikteliğin öneminin ve çözümün konuşulduğu bir döneme kavuşmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Gelinen noktada, PKK'nın kendisini feshetmesini ve silahları bırakmasını ülkemiz ve bölgemizdeki barış için bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Barış ve kardeşliğin tesisi açısından önemli aşamaların kaydedildiği bu sürecin devamı için herkesin çaba göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Kürt sorununun çözümüne katkı sunma hedefiyle bugüne kadar çok sayıda toplantı yaptık, çeşitli raporlar hazırladık. İnsani diplomasi alanındaki faaliyetlerimizle devamlı olarak Doğu, Güney Doğu bölgelerimizde ve yurt dışında alimler, kanaat önderleri, akademisyenler, STK'lar ve toplumun farklı kesimleri ile çeşitli toplantı ve görüşmeler yaparak çözüm çabalarına destek vermeye gayret ettik. Bu kapsamda Diyarbakır'da geniş katılımla 2015 yılında bir sempozyum ve 2025 yılında da bir çalıştay düzenledik. Dünyadaki benzer sorunları yaşayan toplumların barış süreçlerine katkı sağladığımız gibi, tüm bu tecrübeler ışığında Kürt meselesinin toplumumuzun talepleri doğrultusunda sağlıklı bir çözüme kavuşması için tüm teşkilatlarımız ile her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz.

"Kürt meselesi, Türkiye başta olmak üzere, Orta Doğu'nun en önemli meselelerinden biri durumundadır. İHH olarak kuruluşumuzdan beri, Türkiye'nin köklü meselelerinden olan Kürt meselesinin kardeşlik hukuku çerçevesinde çözülmesini arzuladık. Ortadoğu'da da Türk, Kürt, Arap ve Fars birlikteliğinin sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Bugünlerde Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ve İsrail'in Filistin, Lübnan, İran, Yemen ve Suriye'ye yönelik yoğun saldırıları bize Kürt meselesinin çözümünün ne kadar önemli olduğunu bir kere daha göstermektedir. Ortadoğu'da ülkelerin iç barışı sağlamaları ve komşularıyla barış ortamını inşa etmeleri bölge ülkelerinin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişimlerine çok büyük katkılar sunacaktır.

"İHH İnsani Yardım Vakfı olarak, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle başlatılan 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında atılan adımları ve PKK'nın silahlarını bırakarak kendini feshetmesi konusunda gelinen aşamayı çok değerli ve anlamlı buluyoruz. Ülkemizde Kürt meselesinin çözümü ve terörün sona ermesi için atılan adımları çok kıymetli görüyoruz. Bu süreçte toplumun birlikteliğini sağlamak için siyasilere, sivil toplum kuruluşlarına, akademisyenlere, kanaat önderlerine, sanatçılara ve tüm karar vericilere büyük görevler düşmektedir. Ülkemizde son dönemlerde oluşan bu olumlu havayı kalıcı bir birlikteliğe dönüştürmenin yolu, kapsamlı bir toplumsal barıştan geçer. Kürt meselesi ile ilgili yapılacak çalışmalar, menfaat beklentilerine malzeme edilmeden toplumun bütününü kapsayacak şekilde yürütülmelidir.

Türkiye'de ve Orta Doğu'da Kürt meselesinin çözümünü, ülkemiz ve İslam ümmeti için çok kıymetli buluyoruz. Bu birliktelik, aynı zamanda İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesinin önünü açacak en önemli adımlardan biri olacaktır. Ülkemizde barış ve kardeşliğin hak ve hukuk çerçevesinde sağlanması, topluma sosyoekonomik olarak büyük katkılar sağlayacağı gibi uluslararası arenada da daha güçlü hareket edilebilmesi adına tarihi bir fırsat olacaktır."

Kaynak: DHA

Sivil Toplum, Orta Doğu, Güncel, PKK, İHH, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH'dan PKK'nın Kendini Feshetmesi Açıklaması - Son Dakika

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