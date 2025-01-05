İHH’dan Sudan\'a Dev Yardım

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2024'te 161 konteyner insani yardım malzemesi ulaştırdığı Sudan'da, 2 milyon 304 binden fazla kişinin faydalanacağı yardım malzemelerinin dağıtımına devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da devam eden iç savaşta 20 binden fazla insan hayatını kaybederken, yaklaşık 12 milyon insan göç etmek zorunda kaldı, 25 milyonun üzerinde insan yardıma muhtaç hale geldi.

Savaşın başladığı tarihten itibaren bölgeye 204 konteynerlik yardım malzemesi gönderen İHH, bu konteynerlerden 161'ini 2024 yılında ulaştırdı. Konteynerlerin 150'si eylül ayında yola çıkan İyilik Gemisiyle, 7 konteyner AFAD organizasyonuyla gönderildi.

Bunların yanı sıra 4 konteyner buğdayın gönderildiği Sudan'da, 2 milyon 304 binden fazla insanın faydalanması beklendiği yardım malzemelerinin dağıtımı sürüyor.

Yardımlar arasında gıda, giyim, barınma, temizlik malzemeleri ve tarım ürünleri yer alıyor.

Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine İHH aracılığıyla destek olmak isteyenler, SMS ya da vakfın internet sitesi üzerinden bağışta bulunabiliyor.