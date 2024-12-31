İHH\'dan Suriye\'ye 90 Tır Yardım

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Suriye'de Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana ülkedeki ihtiyaç sahiplerine İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Kilis'ten 90 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi koordinasyonunda, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Hama, Humus, Tel Rıfat ve Şam kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda, un, hijyen paketi ve giyim içerikli insani yardım malzemesi toplandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi Sorumlusu Mehmet Katı, AA muhabirine, 8 Aralık'tan bugüne kadar Suriye'ye 90 tır yadım malzemesi gönderdiklerini söyledi.

Günde ortalama 4 tır yardım gidiyor

Suriye'ye günde ortalama 4 tır yardımı Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan gönderdiklerini belirten Katı, "Tır içerisinde mont, kıyafet, hijyen paketleri, gıda kolisi, un, ve kömür bulunuyor. Yardım malzemelerini Hama, Humus, Şam, Tel Rıfat ve Münbiç'teki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz." dedi.

Yardımların 2025'te de devam edeceğini ifade eden Katı, bağışçılara teşekkür etti.