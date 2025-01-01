İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas Şubesince toplanan gıda malzemeleri yüklü tır, Suriye'ye uğurlandı.
Suriye'de zor şartlar altında yaşayan ihtiyaç sahipleri için harekete geçen İHH Sivas İnsani Yardım Derneği, hayırseverlerin desteğiyle 500 çuval un temin etti.
Tıra yüklenen 500 çuval un, Cumhuriyet Meydanı'nda edilen duanın ardından Suriye'ye doğru yola çıktı.
Son Dakika › Güncel › İHH'dan Suriye'ye Gıda Yardımı - Son Dakika
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