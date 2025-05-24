İHH\'dan \'Yeni Süreç\' Çalıştayı

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, 'Türkiye'de 'Yeni Süreçte' Hassasiyetler, Riskler, Fırsatlar ve Sivil Toplumun Rolü Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda; gazeteciler, siyasetçiler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından 3 farklı oturumda 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin görüş ve öneriler paylaşıldı.

İHH İnsani Diplomasi Birimi tarafından Fatih'te düzenlenen çalıştay, sabah saatlerinde başladı. Çalıştaya, gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını İHH İnsani Diplomasiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Vahdettin Kaygan yaptı. Kaygan, "Gelinen noktada bizler ne yapmalıyız, bugün burada onu tartışacağız. İHH olarak uzun yıllardır Kürt meselesinin çözümü için çalışmalar yapıyoruz. Kürt meselesinin Ortadoğu'daki barışın sağlanması için muhakkak çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün, bundan sonraki süreçte takınılması gereken tavır nedir bununla ilgili bir yol haritası çıkarmak istiyoruz. Sivil toplumun gelinen süreçten sonra izlemesi gereken yol nedir, onunla ilgili bir yol haritası çıkarmak istiyoruz" dedi.

Kaygan'ın konuşmasının ardından geçilen 'Yeni Sürece İlişkin Riskler ve Fırsatlar Nelerdir?' başlıklı oturumun başkanlığını Gazeteci Nevzat Çiçek yaptı. Siyasetçi Zeynep Alkış'ın konuşmasıyla başlayan oturumda katılımcılar görüşlerini paylaştı.

'Yeni Sürece İlişkin Hassasiyetler Nelerdir?' başlıklı ikinci oturum, Gazeteci Yıldıray Oğur'un konuşmasıyla başladı. Oturumun başkanlığını İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay üstlendi.

SONUÇ RAPORU KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Çalıştayın üçüncü ve son oturumu olan 'Yeni Süreçte Sivil Toplumun Rolü Nelerdir?' başlıklı oturumda ise, sivil toplumun üzerine düşen sorumluluklar ve bu konudaki öneriler ele alındı.

Çalıştayda katılımcılar, barış anlamında oluşan olumlu havayı desteklemek için çözüm önerilerini paylaştı. Yeni süreçte sivil toplumun üstlenmesi gereken roller konuşuldu.

Program, kapanış değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

Çalıştayın sonuç raporunun önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.