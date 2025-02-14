İHH Londra'da İnsani Finans Zirvesi'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İHH Londra'da İnsani Finans Zirvesi'nde

İHH Londra\'da İnsani Finans Zirvesi\'nde

İHH, Londra'daki zirvede insani yardım finansmanında yenilikçi modelleri ele aldı.

14.02.2025 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İngiltere'nin başkenti Londra'da ilki düzenlenen ve insani yardım finansmanına yönelik yenilikçi modellerin ele alındığı uluslararası İnsani Finans Zirvesi'nde (Humanitarian Finance Summit) stant açtı.

Başkent Londra'da insani yardım finansmanı alanında sektörün önde gelen isimlerini, insani yardım alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını, hükümet yetkililerini, yatırımcıları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren ilk "İnsani Finans Zirvesi" düzenlendi.

"AidEx" ve "Humanitarian Finance Forum" ortaklığıyla düzenlenen zirvede, insani yardım finansmanının geleneksel bağış ve hibe modellerinin ötesine geçmesi gerektiği ve uzun vadeli sürdürülebilir finansman çözümleri oluşturulmasının önemi vurgulandı.

Toplantılarda, sonuç odaklı finansman modelleri, risk transfer mekanizmaları, sigorta bazlı çözümler gibi konular ele alındı. Ayrıca, insani yardım projelerinin finansmanı için etki yatırımları, sosyal tahviller, sigorta ürünleri ve sermaye piyasası araçları gibi yenilikçi modellerin kullanımının artırılması gerektiği tartışıldı.

Zirveye, Türkiye'den İHH İnsani Yardım Vakfı katılarak stant açtı ve insani yardım alanındaki tecrübelerini aktardı.

"Zirve, yeni finansal ve yenilikçi modellerin ortaya çıkmasını amaçlıyor"

İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, AA'ya yaptığı açıklamada, krizlerin, afetlerin ve savaşların giderek arttığını belirterek, "Geleneksel yardım ve hibe modelleri yetersiz kalıyor. İnsani Finans Zirvesi, bu süreçte yeni finansal ve yenilikçi modellerin ortaya çıkmasını amaçlıyor." dedi.

Aydın, zirvede kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının ortak insani finans modellerini ve yeni yaklaşımları ele aldığını dile getirerek, "Biz de İHH olarak bu zirveye hem katılımcı hem de fuarcı olarak katıldık. Standımız burada. İngiltere başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden insani finans alanında uzmanların yer aldığı önemli bir etkinlik." diye konuştu.

İHH'nin zirvede Türkiye'yi de temsil ettiğini vurgulayan Aydın, "Savaşların, afetlerin, krizlerin günden güne büyüdüğü dünyada finans krizlerinin çözümü için daha yenilikçi modeller nasıl üretilebilir, kamu ve özel sektörle birlikte daha etkili yaklaşımlar nasıl geliştirilebilir, bunları tartışıyoruz." ifadesini kullandı.

Son yıllarda özellikle Gazze ve Sudan gibi bölgelerde yaşanan insani krizlere dikkati çeken Aydın, milyonlarca insanın evlerinden edildiğini vurgulayarak, "Bu zirvede, finansal sürdürülebilir yaklaşımlarla bu sıkıntıyı çeken insanlara nasıl daha iyi çözümler üretilebileceğine odaklanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Etkinlikler, ingiltere, Politika, Finans, Londra, Güncel, Dünya, İHH, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH Londra'da İnsani Finans Zirvesi'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:17 Merkez Bankası’ndan Kur Korumalı Mevduat işlemlerine düzenleme Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat işlemlerine düzenleme
22:37 CHP’li delegeden Özgür Özel’i zora sokacak suçlama: Bize para teklif ettiler CHP'li delegeden Özgür Özel'i zora sokacak suçlama: Bize para teklif ettiler
22:20 BM oturumuna damga vuran an Türkiye’nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu BM oturumuna damga vuran an! Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu
22:17 Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı
21:36 Zelenskiy Türkiye’ye geliyor Savaşın bitmesi için şartını açıkladı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı
09:47 İstanbul’da yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye eri şehit oldu İstanbul'da yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye eri şehit oldu
09:30 Okan Buruk’a maç sonu soğuk duş Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
09:18 Fatih Terim’e Suudi Arabistan’da bir darbe daha Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da bir darbe daha
09:01 Survivor’da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi’nin boğazına yapıştı Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı
09:00 Mert Hakan’dan Galatasaray maçı oynanırken çok konuşulacak paylaşım Mert Hakan'dan Galatasaray maçı oynanırken çok konuşulacak paylaşım
08:57 Cezaevinden çıkıp arkadaşını öldürdü, savunması “pes“ dedirtti Cezaevinden çıkıp arkadaşını öldürdü, savunması "pes" dedirtti
08:45 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 00:48:28. #1.13#
SON DAKİKA: İHH Londra'da İnsani Finans Zirvesi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.