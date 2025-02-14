İHH Ramazan Yardımları Kilis'ten Başlayacak - Son Dakika
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İHH Ramazan Yardımları Kilis'ten Başlayacak

İHH Ramazan Yardımları Kilis\'ten Başlayacak

İHH, Kilis'ten ramazan boyunca 70 bin aileye gıda ve alışveriş kartı yardımı yapacak.

14.02.2025 13:48
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere yapacağı yardımlar, Türkiye geneline Kilis'ten ulaştırılacak.

Vakfın en büyük ikinci lojistik merkezinin bulunduğu Kilis'te hazırlanacak gıda kolileri, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere gönderilecek.

İHH Kilis Lojistik Merkezi Basın Sorumlusu Yakup Alaca, yaptığı açıklamada, ramazan için kumanya hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Alaca, 81 ilde 70 bin aileye ulaşacaklarını belirterek "Ramazan boyunca ailelerin 50 binine ramazan kumanya paketi, 20 bin aileye ise alışveriş kartlarını inşallah ulaştıracağız." dedi.

Ramazanda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere de yardımların ulaştırılacağını ifade eden Alaca, "Bu bölgelere yardımları yoğunlaştıracağız. Buralarda toplu iftarlar, yetimlere yönelik kıyafet, bayramlık ve elbise dağıtımları yaparak depremzede vatandaşlarımızı ramazanda yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

İHH olarak 67 ülkede tüm ramazan boyunca faaliyetlerin devam edeceğini dile getiren Alaca, "Amacımız ramazanda 4 milyondan fazla insana dokunabilmek ve bağışçılarımızın emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH Ramazan Yardımları Kilis'ten Başlayacak - Son Dakika

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