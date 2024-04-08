İHH, Sudan\'daki mağdurlara yardım dağıtmaya devam ediyor

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, iç savaşın devam ettiği Sudan'daki mağdurlara sıcak yemek ve gıda malzemesi dağıtmaya devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, ülkedeki iç savaşın başından bu yana yerinden edilen 8,1 milyon kişiden 1,76 milyonunun Sudan'ın dışına göç ettiği, ülkede kalanların ise 18 eyalette, 6 bin 771 kamp noktasına dağıldığı belirtildi.

Sudan'da kolera vakalarının hızla artış gösterdiği, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) şubat raporlarına göre, 11 eyaletin 60 bölgesinde koleradan 10 bin 730 vaka bildirildiği aktarılan açıklamada, 296 vakanın ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ülke genelinde sağlık sisteminin yüzde 80'i devre dışı kaldığı için vaka sayısının durmadan arttığına dikkati çekilerek, İHH'nin de Sudan'da çatışmaların başladığı ilk günlerden itibaren savaş mağduru kadın, çocuk ve ailelere destek olmayı sürdürdüğü bildirildi.

Vakfın ihtiyaç sahiplerine binlerce öğün sıcak yemek ve gıda paketi ile ülkeye 28 insani yardım konteyneri ulaştırdığı aktarılan açıklamada, temel ihtiyaçlara destek olunduğu belirtildi.