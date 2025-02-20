İhraç Kararı İdare Mahkemesinden İptal Edildi - Son Dakika
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İhraç Kararı İdare Mahkemesinden İptal Edildi

Togg eleştirisi nedeniyle ihraç edilen teğmenin yargı süreci, mahkeme kararıyla sona erdi.

20.02.2025 12:31
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Haber: Aylin Dal/Ogün Akkaya

(ANKARA) – 30 Ağustos törenlerinde kılıç çatarak, mevzuattan kaldırılan yemini okudukları gerekçesiyle ihraç edilen 5 teğmenin yargı süreci devam ederken, bir teğmenin de "Togg" ile ilgili eleştirel paylaşım yaptığı gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildiği ortaya çıktı. Konya 3. İdare Mahkemesi, teğmenle ilgili ihraç kararını iptal etti.

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgiye göre, Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda görev yapan bir kursiyer subayın, devre arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubunda, 5 Ağustos 2023'te, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olarak piyasaya sürülen Togg ile ilgili, "…sadece hükümet binebiliyor…" notunu içeren bir görseli paylaştığı için hakkında soruşturma başlatıldı. Kursiyer subayın aynı grupta yaptığı bir başka paylaşımı da soruşturma konusu oldu.

Soruşturma sonucu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun, 11 Haziran 2024 tarihli kararıyla, teğmene, "hizmete engel davranışlarda bulunmak" eyleminin sübut bulunduğu gerekçesiyle "Silahlı Kuvvetlerden ayırma" cezası verildi. YDK'nın gerekçesinde, "WhatsApp paylaşımlarının, siyasi içerik ve görüş taşıdığı, vatandaş ilişkileri ile iç ve dış politikada eleştiri boyutunu aşarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek derecede olduğu, dolayısı ile hizmete engel davranışlarda bulunmak eyleminin sübut bulduğu" belirtildi.

İdare Mahkemesi oybirliğiyle karar verdi

Teğmen, YDK kararının iptal istemiyle dava açtı. Davaya bakan Konya 3. İdare Mahkemesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun ihraç kararını oy birliğiyle 16 Ocak 2025'te iptal etti.

İdare Mahkemesinin gerekçesinde, ceza yaptırımına bağlanan her eylemin tanımının yapılması ve yasanın ne tür eylemleri suç sayarak yasakladığının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirtilmesi gerektiği vurgulandı.

Sözü edilen suç tanımlaması yapıldıktan sonra, suçun karşılığı olan cezanın ve suç sayılan eylemi gerçekleştiren kamu görevlisinin hangi disiplin kuralını ihlal ettiğinin de açık bir şekilde ortaya konulmasının zorunlu olduğu ifade edilen gerekçede, disiplin cezasına konu eylemler ile yaptırımlar arasında adil bir dengenin gözetilmesinin de hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğuna işaret edildi.

"Suç ve ceza arasındaki hassas denge gözetilmeli"

Gerekçede, "İdareler, kamu görevlileri hakkında disiplin cezasını tayin ve takdir ederken, suç ve ceza arasındaki hassas dengeyi gözetmesi gerekmektedir. Disiplin cezası vermeye yetkili olan organlar, mevzuata bağlı kalmakla birlikte, evrensel hukuk normlarından olan ölçülülüğün alt ilkeleri olan elverişlilik, gereklilik ve orantılılık unsurlarını da göz önünde bulundurmalıdır" tespitleri yapıldı.

İdare Mahkemesinin gerekçesinde, dosyadaki bilgi ve belgeler ile soruşturma raporu ve eklerinin incelenmesinden, disiplin cezasına konu paylaşımların davacı tarafından yapıldığı hususunda ihtilaf bulunmadığı, davacının savunma beyanlarında söz konusu paylaşımların kendisi tarafından yapıldığını kabul ettiği, ancak siyasi bir amacının bulunmadığını ileri sürdüğü aktarıldı.

"İhraç kararında somut bilgi ve belge yok"

Gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Bu durumda, her ne kadar dava konusu işlemler tesis edilmiş ise de davalı idare tarafından, askerlik mesleğinin ciddiyeti ile bağdaşmadığı açık olan söz konusu paylaşımların, siyasi bir amaçla yapıldığını destekleyen somut bilgi ve belgelerin ortaya konulamadığı, söz konusu paylaşımların devamında davacı tarafından siyasi içerikli herhangi bir yorum ve ifadeye yer verilmediği, anılan fiille uygulanan ceza arasında ölçülülük bulunmadığı ve bu haliyle de disiplin hukukundaki 'ölçülülük' ilkesine aykırı davranıldığı anlaşıldığından, dava konusu işlemlerin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır."

Kaynak: ANKA

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